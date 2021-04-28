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"مناعة" توزع 50 سلة غذائية رمضانية لمستفيديها بالرياض

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"مناعة" توزع 50 سلة غذائية رمضانية لمستفيديها بالرياض "مناعة" توزع 50 سلة غذائية رمضانية لمستفيديها بالرياض
"الحقيل”: نهدف إلى التوعية بسبل الوقاية من "الإيدز" وتقديم الاستشارات

قدمت الجمعية الخيرية لرعاية مرضى الإيدز (مناعة) (50) سلة غذائية لمرضى نقص المناعة (الإيدز) وذويهم من المتعايشين في منطقة الرياض، تحتوي على مواد غذائية تحتاجها الأسر في هذا الشهر الكريم.

وأوضح رئيس مجلس الإدارة الدكتورعبدالله بن عبدالرحمن الحقيل أن الجمعية دأبت في مثل هذا الشهر الفضيل على تقديم العون والمساعدة لمرضى الإيدز وذويهم والمتعايشين لسد حاجتهم، إضافة إلى ما تقدمه الجمعية من الاستشارات الطبية لمرضى نقص المناعة (HIV).

وأبان أن الدعم المادي يوازيه الدعم المعنوي والنفسي لهم ولذويهم، وحث المجتمع من الوقاية من هذا الداء العضال، حيث تهدف الجمعية إلى توعية المجتمع بسبل الوقاية من مرض الإيدز وتقديم الخدمات الاستشارية لهم.

وأضاف "الحقيل" أن من أهداف جمعية "مناعة" رعاية مرضى الإيدز من خلال إقامة الدورات التدريبية والبرامج الاجتماعية للتعايش في المجتمع، تفعيل الدعم الرسمي والتوجه الحكومي، والهيئات الخيرية في رعاية مرضى الايدز مادياً ومعنوياً، والمشاركة في دعم وإجراء البحوث والدراسات والإنتاج العلمي للتوعية من المرض.

وحث رئيس مجلس الإدارة رجال الأعمال وأهل الخير والإحسان على دعم الجمعية بما تجود بها أنفسهم لدعم برامج الجمعية لتأدية رسالتها الإنسانية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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