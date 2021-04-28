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"أبوالغيط" يحذر من مغبة تحريض المتطرفين الإسرائيليين ضد الفلسطينيين

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"أبوالغيط" يحذر من مغبة تحريض المتطرفين الإسرائيليين ضد الفلسطينيين "أبوالغيط" يحذر من مغبة تحريض المتطرفين الإسرائيليين ضد الفلسطينيين
شدد على أهمية استمرار الدعم الدولي للسلطة

حذّر الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، اليوم الأربعاء، من مغبة التحريض الذي تقوم به الجماعات اليهودية المتطرفة ضد الفلسطينيين.

وأعرب "أبوالغيط" خلال استقباله مبعوث الأمم المتحدة للسلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند، في مقر الأمانة العامة للجامعة، عن القلق إزاء التصعيد الأخير في مدينة القدس، محملاً المسؤولية للخطاب اليميني المتطرف في “إسرائيل”، والسلطات الإسرائيلية التي سعت لفرض قيود جديدة على الفلسطينيين في البلدة القديمة، والمسجد الأقصى، وفقاً لـ"الشرق".

وشدد أمين الجامعة على أهمية استمرار الدعم الدولي للسلطة الفلسطينية في هذه المرحلة الصعبة، خاصة في ضوء التبعات الاقتصادية والاجتماعية الخطيرة لجائحة كورونا، وما خلفته من تدهور اقتصادي عانى منه الفلسطينيون على نحوٍ مضاعف جراء القيود التي يفرضها الاحتلال على الحركة والنشاط الاقتصادي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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