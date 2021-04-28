أخبار عاجلة

يانصيب "كوفيد – 19" الجنوني.. مليون دولار لمن يتلقى لقاح كورونا -
عبدالعزيز بن سعود ينقل تحيات القيادة لمنسوبي الداخلية بمناسبة نجاح "خطط العمرة" -
"عيد الشرقية".. عادات متوارثة وذكريات جميلة تحرص عليها الأسر -
قبيل رفع تعليق السفر.. الجاسر يتفقد مطاري الرياض وجدة: سعدت بما شاهدته -
رئيس الشورى يهنئ القيادة بعيد الفطر: المملكة شهدت قفزات تنموية -
"بوتين" يهنئ المسلمين بعيد الفطر المبارك -
شاهد من مصر.. مسيحي يقف أمام المسجد ليوزع الورود على المصلين -
العيد في جازان.. عادات وتقاليد وذكريات بنكهة "الفل" و"المرسة" تزين الموائد -
أمير عسير يستقبل المهنئين بعيد الفطر المبارك -
"غيبوبة العيد الجماعية".. استشاري: 5 خطوات لتعديل النوم بعد رمضان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. فيديو
  4. فيديو اليوم السابع

موجة حارة تضرب مصر.. احذروا التعرض لأشعة الشمس المباشرة هذه الأيام

Print
مواضيع متعلقة
وداعًا للموجة الحارة تفاصيل حالة الطقس خلال أيام عيد الفطر وهذه المحافظات الأعلى فى درجات الحرار

وداعًا للموجة الحارة تفاصيل حالة الطقس خلال أيام عيد الفطر وهذه المحافظات الأعلى فى درجات الحرار

احنا مش بتوع حداد.. ملحمة الاختيار مستمرة في الجزء الثالث

احنا مش بتوع حداد.. ملحمة الاختيار مستمرة في الجزء الثالث

ملاهى البسطاء .. فرحة الأطفال فى أول أيام عيد الفطر

ملاهى البسطاء .. فرحة الأطفال فى أول أيام عيد الفطر

الأطفال في أحمد عرابى قرروا يبسطو نفسهم في العيد من غير فلوس.. شوف إزاى! ????

الأطفال في أحمد عرابى قرروا يبسطو نفسهم في العيد من غير فلوس.. شوف إزاى! ????