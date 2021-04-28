ثماني شركات تحصل على شهادة أفضل أماكن العمل في المغرب لعام 2021

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حصلت كلٌّ من "كوم داتا" و"بي إس إتش إلكتروميناجيه" و"سوسييتيه جنرال أفريكا تكنولوجي سيرفيسز" و"شعبي إل إل دي" و"تيليبيرفورمانس" و"شيندلر" وفايزر" و"إم إس دي أنيمال هيلث" مؤخّراً على شهادة أفضل أماكن العمل في المغرب لعام 2021 وفقاً لبرنامج البحث السنويّ في أماكن العمل. وحصلت هذه الشركات على درجات متفوّقة باعتبارها مؤسّسات تسير على هدى مهمّتها وتتميز بقيادة عظيمة وفرص تنمية وظيفيّة، كما أنها أيضاً جعلت من صحّة الموظفين وسلامتهم أولويّة رئيسيّة.

ويمثّل برنامج أفضل أماكن العمل برنامج شهادات دوليّاً يوفّر لأرباب العمل في مناطق مختلفة الفرصة لتقييم ممارسات الموارد البشريّة في شركاتهم ومعرفة المزيد عن مشاركة موظّفيهم ومدى رضاهم ولتكريم أولئك الذين يقدّمون تجربة عمل متميزة. وعلى الرغم من السياق العالمي الذي وسمته جائحة "كوفيد-19"، فقد أوضحت النتائج المبادرات المختلفة التي اتّخذها العديد من أرباب العمل في المغرب لإشراك موظّفيهم والاحتفاظ بهم ودعمهم عن بعد. وشمل التقييم هذا العام عدداً من الموضوعات التي تغطي كيفيّة استجابة الشركات لأزمة "كوفيد-19" ومدى نجاحها في توفير المرونة لموظّفيها.

أما من حيث الترتيب، فقد احتفظت "كوم داتا"، الشركة الرائدة عالميّاً في مجال مراكز الاتصال وخدمات علاقات العملاء الموكلة إلى مصادر خارجيّة، مع "بي إس إتش" المغرب، وهي جزء من المجموعة العالميّة المتخصّصة في إنتاج وبيع وتركيب الأجهزة المنزليّة، بالمركز الأول في القائمة كأفضل أرباب العمل للعام.

وبحسب ما قاله ديدييه مانزاري، الرئيس التنفيذي لشركة "كوم داتا" المغرب وبرشلونة، "إنها جائزة تكرّمنا وتلزمنا في الوقت نفسه. كان هذا العام شائكاً للغاية بالنسبة لموظّفينا ولقطاعنا وللعالم أجمع، حتى لو كنا، مثل جميع الشركات، موجّهين نحو العملاء والأعمال".