في نقاط..أهم تصريحات ولي العهد السعودي بعد مرور 5 سنوات على رؤية 2030

★ ★ ★ ★ ★

الرياض – مباشر: كشف الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، عن أبرز ما حققته برامج ومشروعات رؤية المملكة 2030 خلال الأعوام الخمسة الماضية.

جاء ذلك في مقابلة بثها التلفزيون السعودي الرسمي، في وقت متأخر من مساء الثلاثاء.

وأكد ولي العهد، أن الإنجازات التي تحققت في الأعوام الخمسة الماضية من انطلاق الرؤية كانت كثيرة على جميع الأصعدة.

وتضمنت تصريحات الأمير محمد بن سلمان ما يلي:

1-المملكة ستكسر العديد من الأرقام المستهدفة في الرؤية قبل نهاية 2025 وقبل 2030.

2- تحقيق مستهدفات الإسكان وارتفاع الايرادات الغير نفطية وتقليص البطالة.

3-هناك فرص ضخمة جدًا في المملكة غير القطاع النفط

4- رؤية 2030 جاءت لاستغلال الفرص الغير مستغلة وازالة التحديات.

5- هناك تصور خاطئ لدى البعض يوحي بأن المملكة تريد أن تتخلص من النفط.

6-المملكة تسعى للاستفادة من القطاع النفطي وغير النفطي.

7- مستهدف خفض معدل البطالة إلى 7% في عام 2030.

8- سنرى ارتدادًا قويًا في الأداء الاقتصادي هذا العام.

**الشركات والطروحات الجديدة

1- هناك طروحات لشركات في محفظة صندوق الاستثمارات العامة ستكون خلال السنوات القادمة.

2-أي شركة جديدة ينشئها صندوق الاستثمارات العامة عندما تبدأ في الربحية لا تستمر أكثر من 5 سنوات إلا ويتم طرحها في السوق.

3-يتضمن ذلك شركات نيوم والبحر الأحمر والقدية والسودة وغيرهم من المشاريع.

4- سيتم ضخ متحصلات طرح الشركات في الاقتصاد السعودي.

5-سياسة صندوق الاستثمارات العامة تركز على أن أي أصل نضج المفروض نتخلص منه.

6- إذا كان هذا الأصل في سوق الأسهم المفروض نخفض نسبتنا منه.

**الصندوق السيادي

1- زيادة حجم أصول صندوق الاستثمارات العامة إلى 10 تريليونات ريال بحلول عام 2030.

2- إيرادات صندوق الاستثمارات العامة لخزينة الدولة الآن صفر.

3-الهدف هو خلق صندوق ضخم ليكون بعد 2030 رافد لإيرادات الدولة.

4-التركيز حاليًا على نمو حجم الصندوق وبعد 2030 ستبنى سياسة حسب الوضع في ذلك الوقت.

5- ستصرف الإيرادات من حجم الصندوق.

6-الصندوق كان ينفق 3 مليارات ريال فقط داخل المملكة قبل الرؤية.

7- أنفق الصندوق 90 مليار ريال استثمارات جديدة في 2020

8- سينفق الصندوق 160 مليار ريال خلال العام الحالي.

9- مشاريع صندوق الاستثمارات العامة خارج السعودية تستهدف عائدًا بأكثر من 10%.

** أرامكو

1- جاري التفاوض حالياً مع إحدى الشركات الأجنبية لبيعها 1% من أسهم أرامكو.

2- ستمكن الصفقة أرامكو من ممارسة أنشطتها ودعم مبيعاتها في الدولة التي تنتمي لها تلك الشركة.

3- أرامكو ستعمل على صناعة السفن، وستكون من أكبر المصنعين وهذا ينطبق على الأسلاك، وغيرها لدعم المحتوى المحلي.

**الضرائب

1- ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15% هو قرار مؤقت.

2-قرار فرض الضريبة قد يكون مؤلم، لكنه جاء لتلافي قرارات أقصى.

3- الحد الأقصى لفرض ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15% سيكون 5 سنوات.

4- لا يوجد أبدًا أي مشروع لفرض ضريبة على الدخل في السعودية.

**السياسة مع الولايات المتحدة

1- هناك توافق سعودي مع إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بنسبة 90%.

2- المملكة تعمل على تعزيز تحالفاتها مع جميع الشركاء في العالم.

3- المملكة تعتبر الولايات المتحدة شريك استراتيجي.

4- سياستنا مع أمريكا قائمة على المصالح المشتركة.

5- هامش الاختلاف مع الولايات المتحدة قد يزيد أو يقل.

**إيران والحوثي

1- إيران دولة جارة ونطمح أن يكون لدينا معها علاقة جيدة.

2- الحوثي، في الأخير يمني ولديه نزعة عروبية نتمنى أن تحيى فيه بشكل أكبر.

**الدين والوطن

1- الهوية السعودية قوية للغاية ونفتخر بها.

2- السعوديين قد يقلقون ولكن لا يخافون.

3- مصلحتي أن ينمو الوطن السعودي وأن يكون المواطن راضيًا.

4- دستورنا هو القرآن والنظام الأساسي للحكم ينص على ذلك

5- الاجتهاد مفتوح ولا نلزم أنفسنا بمدرسة أو شخص في أحكام الدين.

6-المملكة لن تقبل أي ضغط عليها في شأنها الداخلي.

7- أي شخص يتبنى موقفًا متطرفًا هو مجرم ويحاسب.

** التعليم والصحة

1-مجانية التعليم والصحة من الأمور المسلمة في المملكة.

2-التعليم في السعودية ليس سيئًا ونطمح للأفضل.

3-نستهدف وصول 3 جامعات سعودية ضمن أهم 200 جامعة في العالم.

ترشيحات:

العلاقة مع أمريكا وإيران ومستقبل أرامكو بين أبرز تصريحات ولي العهد السعودي

ولي العهد السعودي: بيع حصص من أرامكو لمستثمرين أجانب خلال عامين