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قال إنه سيتم العمل على زيادة الإنتاج النفطي عند الحاجة مستقبلاً

أكد سمو ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، خلال اللقاء الخاص الذي يُبثُّ على التلفزيون السعودي ومجموعة من شبكات التلفزة العربية أن هناك مفهومًا خاطئًا لدى الكثير حول استغناء السعودية عن النفط نهائيًّا، مبينًا أن الجهود المبذولة تستهدف الاستفادة من كل الفرص المتاحة في المملكة، النفطية وغير النفطية.

وقال سموه خلال رده على أحد أسئلة الزميل عبدالله المديفر: "إنه سيتم العمل على زيادة الإنتاج النفطي عند الحاجة مستقبلاً نظرًا إلى أن كثيرًا من المنتجين ستنخفض إنتاجيتهم خلال عشر إلى عشرين سنة مقبلة".