أخبار عاجلة

هل يكون ممنوع التجول بداية "خفوت القصبي".. وماذا عن مارغريت؟ -
مفتي هونج كونج يهنئ خادم الحرمين وولي العهد بعيد الفطر -
ارتفاع عدد ضحايا الغارات على غزة إلى 72 قتيلاً وجهود مصرية لوقف الاعتداءات -
من بينها بطاقات تخفيض على تذاكر الطيران.. تعرّف على المزايا الممنوحة للمتبرعين بالأعضاء -
ملاهى البسطاء .. فرحة الأطفال فى أول أيام عيد الفطر -
لعل الحدث يلفت الأنظار إليهن! -
ارتفاع عدد ضحايا الغارات على غزة إلى 72 قتيلاً وجهود مصرية لوقف الاعتداءات -
من بينها بطاقات تخفيض على تذاكر الطيران.. تعرّف على المزايا الممنوحة للمتبرعين بالأعضاء -
"بوجبا" مهنئًا المسلمين عبر إنستغرام: عيد مبارك -
منظر يأسر القلوب.. مصلى فيفاء المعلق يتصدر المشهد أول أيام العيد "صور" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"اللهيبي": الرؤية رسمت بأهدافها وبرامجها تطلعات تنموية جديدة وحققت نقلة نوعية مشهودة

Print
"اللهيبي": الرؤية رسمت بأهدافها وبرامجها تطلعات تنموية جديدة وحققت نقلة نوعية مشهودة "اللهيبي": الرؤية رسمت بأهدافها وبرامجها تطلعات تنموية جديدة وحققت نقلة نوعية مشهودة
جعلت الأنظار مشدوهة نحو دولة فتية ومجتمع حيوي واقتصاد مزهر ووطن طموح

شدد المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف طلال بن مبارك اللهيبي على أن الرؤية الطموحة للمملكة 2030، والتي تم الإعلان عنها في 25 إبريل 2016، رسمت بأهدافها وبرامجها تطلعات تنموية جديدة، وحققت نقلة نوعية مشهودة، تجاوزت أصداؤها حدود الوطن والمواطن، وجعلت الأنظار قاطبة مشدوهة نحو دولة فتية، ومجتمع حيوي، واقتصاد مزهر، ووطن طموح، ولسان حالها يؤكد أنها " العظمى".

وقال بمناسبة مرور خمسة أعوام على انطلاق رؤية المملكة إن المتتبع لمسيرة رؤية الوطن خلال خمسة أعوام مضت، تتجلى له أثر القيادة الحكيمة، والنظرة الطموحة الشابة، بما تستند إليه الرؤية من معايير الجودة، وما تمتلكه من مكامن القوة، وما تقوم عليه من مقومات الاقتصاد، وما تستهدفه من مقاصد تنموية سمت بالإنسان والمكان، تخطى معها الوطن رقاب العالم أجمع، وارتقى القمة في منافسة قوية، وبجدارة مستحقة.

وأضاف أن قطاع التعليم نال حظوة كبيرة، بما تستهدفه الرؤية-بتوجيهات قيادتها الرشيدة- من نظرة تطويرية نحو تنمية وطنية مستقبلية، تستهدف العقول، وتسهم في تعزيز وتطوير ودعم المؤسسات التعليمية، وتوفر فرص التعليم المستدام، لضمان التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع، وتحقيقًا لمجتمع معرفي، وجيل متعلم طموح يحمل مشعل الرؤية بوعي وتمكين.

ودعا "اللهيبي" الله عز وجل أن يحفظ لهذا الوطن قيادته الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وقائد الرؤية الطموحة سمو ولي عهده الأمين محمد بن سلمان "حفظهما الله" وأن يوفقهما لما فيه خدمة الإسلام والمسلمين، ونهضة الوطن الغالي، وتمكين شبابه لقيادة نهضته.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
إنفوجراف.. تعرَّف على مواقيت إقامة صلاة عيد الفطر لعام 1442هـ بمناطق السعودية

إنفوجراف.. تعرَّف على مواقيت إقامة صلاة عيد الفطر لعام 1442هـ بمناطق السعودية

إنفوجراف.. تعرَّف على مواقيت إقامة صلاة عيد الفطر لعام 1442هـ بمناطق السعودية

إنفوجراف.. تعرَّف على مواقيت إقامة صلاة عيد الفطر لعام 1442هـ بمناطق السعودية

خلال 33 عاماً مضت.. 13 ألف متبرع بالأعضاء في السعودية

خلال 33 عاماً مضت.. 13 ألف متبرع بالأعضاء في السعودية

السعودية تشارك دول العالم الاحتفال باليوم العالمي للتمريض

السعودية تشارك دول العالم الاحتفال باليوم العالمي للتمريض