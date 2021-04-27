"اللهيبي": الرؤية رسمت بأهدافها وبرامجها تطلعات تنموية جديدة وحققت نقلة نوعية مشهودة

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جعلت الأنظار مشدوهة نحو دولة فتية ومجتمع حيوي واقتصاد مزهر ووطن طموح

شدد المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف طلال بن مبارك اللهيبي على أن الرؤية الطموحة للمملكة 2030، والتي تم الإعلان عنها في 25 إبريل 2016، رسمت بأهدافها وبرامجها تطلعات تنموية جديدة، وحققت نقلة نوعية مشهودة، تجاوزت أصداؤها حدود الوطن والمواطن، وجعلت الأنظار قاطبة مشدوهة نحو دولة فتية، ومجتمع حيوي، واقتصاد مزهر، ووطن طموح، ولسان حالها يؤكد أنها "السعودية العظمى".

وقال بمناسبة مرور خمسة أعوام على انطلاق رؤية المملكة إن المتتبع لمسيرة رؤية الوطن خلال خمسة أعوام مضت، تتجلى له أثر القيادة الحكيمة، والنظرة الطموحة الشابة، بما تستند إليه الرؤية من معايير الجودة، وما تمتلكه من مكامن القوة، وما تقوم عليه من مقومات الاقتصاد، وما تستهدفه من مقاصد تنموية سمت بالإنسان والمكان، تخطى معها الوطن رقاب العالم أجمع، وارتقى القمة في منافسة قوية، وبجدارة مستحقة.

وأضاف أن قطاع التعليم نال حظوة كبيرة، بما تستهدفه الرؤية-بتوجيهات قيادتها الرشيدة- من نظرة تطويرية نحو تنمية وطنية مستقبلية، تستهدف العقول، وتسهم في تعزيز وتطوير ودعم المؤسسات التعليمية، وتوفر فرص التعليم المستدام، لضمان التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع، وتحقيقًا لمجتمع معرفي، وجيل متعلم طموح يحمل مشعل الرؤية بوعي وتمكين.

ودعا "اللهيبي" الله عز وجل أن يحفظ لهذا الوطن قيادته الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وقائد الرؤية الطموحة سمو ولي عهده الأمين محمد بن سلمان "حفظهما الله" وأن يوفقهما لما فيه خدمة الإسلام والمسلمين، ونهضة الوطن الغالي، وتمكين شبابه لقيادة نهضته.