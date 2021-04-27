أخبار عاجلة

هل يكون ممنوع التجول بداية "خفوت القصبي".. وماذا عن مارغريت؟ -
مفتي هونج كونج يهنئ خادم الحرمين وولي العهد بعيد الفطر -
ارتفاع عدد ضحايا الغارات على غزة إلى 72 قتيلاً وجهود مصرية لوقف الاعتداءات -
من بينها بطاقات تخفيض على تذاكر الطيران.. تعرّف على المزايا الممنوحة للمتبرعين بالأعضاء -
ملاهى البسطاء .. فرحة الأطفال فى أول أيام عيد الفطر -
لعل الحدث يلفت الأنظار إليهن! -
ارتفاع عدد ضحايا الغارات على غزة إلى 72 قتيلاً وجهود مصرية لوقف الاعتداءات -
من بينها بطاقات تخفيض على تذاكر الطيران.. تعرّف على المزايا الممنوحة للمتبرعين بالأعضاء -
"بوجبا" مهنئًا المسلمين عبر إنستغرام: عيد مبارك -
منظر يأسر القلوب.. مصلى فيفاء المعلق يتصدر المشهد أول أيام العيد "صور" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"التميمي": "رؤية 2030" حققت مكتسبات متعددة في المجالات كافة

Print
"التميمي": "رؤية 2030" حققت مكتسبات متعددة في المجالات كافة "التميمي": "رؤية 2030" حققت مكتسبات متعددة في المجالات كافة

أكد الرئيس التنفيذي لتجمع الرياض الصحي الأول، الدكتور صالح بن عبدالله التميمي، أن "رؤية 2030 التي أعلن انطلاقتها سيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، حققت نتائج ملموسة على المستويات والمجالات كافة، وشاهدنا منجزات وقفزات في النظام الحكومي والقطاع الخاص".

ونوه "التميمي" ببرامج الرؤية الصحية التي واكبت التطور الطبي الذي تعيشه المملكة العربية بهدف الارتقاء بجودة الرعاية الطبية، والمحافظة على صحة الإنسان أولاً.

ولفت إلى ما حققته رؤية السعودية 2030 بعد مرور خمس سنوات منذ إطلاقها على مستوى الرعاية الصحية من خلال المحافظة على صحة المواطن أكثر من علاج المواطن؛ ومن هنا جاءت فكرة تنمية مراكز الرعاية الأولية، ودعمها بالتخصصات اللازمة. وأيضًا ربط مستشفيات جنوب وغرب العاصمة بتجمع الرياض الصحي الأول، وتفعيل البرامج الوقائية.

واختتم الدكتور التميمي تصريحه قائلاً: "سنحافظ على سلسلة النجاحات التي تم تحقيقها خلال هذا الوقت القياسي، وسنعمل على تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030 على النحو المأمول والمطلوب، وذلك بجهد كوادرنا في تجمع الرياض الصحي الأول".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
إنفوجراف.. تعرَّف على مواقيت إقامة صلاة عيد الفطر لعام 1442هـ بمناطق السعودية

إنفوجراف.. تعرَّف على مواقيت إقامة صلاة عيد الفطر لعام 1442هـ بمناطق السعودية

إنفوجراف.. تعرَّف على مواقيت إقامة صلاة عيد الفطر لعام 1442هـ بمناطق السعودية

إنفوجراف.. تعرَّف على مواقيت إقامة صلاة عيد الفطر لعام 1442هـ بمناطق السعودية

خلال 33 عاماً مضت.. 13 ألف متبرع بالأعضاء في السعودية

خلال 33 عاماً مضت.. 13 ألف متبرع بالأعضاء في السعودية

السعودية تشارك دول العالم الاحتفال باليوم العالمي للتمريض

السعودية تشارك دول العالم الاحتفال باليوم العالمي للتمريض