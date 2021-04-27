وحدة الرقابة النسائية بأمانة العاصمة المقدسة تواصل حملاتها التوعية والتثقيفية

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للتشديد على ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية

واصلت أمانة العاصمة المقدسة ممثلةً في وحدة الرقابة النسائية حملتها التوعية والتثقيفية من خلال مبادرة "التزامك وعيك" التي تستهدف مراكز التزين والأندية الرياضية النسائية، وتأتي للتشديد على ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والاشتراطات الصحية داخل المنشآت المستهدفة.

وتهدف المبادرة إلى نشر الوعي الصحي وتقديم التوعية العامة وعرض الطرق الوقائية الصحية المتبعة للوقاية من فيروس كورونا وحث مرتادي الأندية على مواصلة الالتزام بالتعليمات وتطبيق الإجراءات الوقائية للتقليل من نسبة انتشار الفيروس وذلك من خلال ارتداء الكمامة وقياس درجة الحرارة وإبراز تطبيق "توكلنا" والتأكد من الحجز المسبق قبل الوصول للنادي والحرص على التباعد الاجتماعي عند استخدام الأجهزة وعند المشاركة بالحصص الجماعية والالتزام بإحضار الأدوات الرياضية الشخصية وتعقيم الأيدي باستمرار والتقيد بالتعليمات المعلنة والمتبعة داخل الأندية للحفاظ على صحة وسلامة الجميع.

وشددت أمانة العاصمة المقدسة على تكثيف الأعمال الرقابية على مراكز التزيين والأندية الرياضية النسائية للتأكد من التزامها بالاشتراطات الصحية والبلدية وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات بحق المخالفين والمتهاونين، وأعلنت الأمانة عن وجود هاشتاق تفاعلي للمبادرة على مواقع التواصل الاجتماعي، وفيديو توعوي بحساب الأمانة @holymakkah بتويتر، مشددة على ضرورة تعاون أفراد المجتمع لضمان سلامة وصحة الجميع والإبلاغ عن أي مخالفة أو ملاحظة عبر رقم البلاغات الموحد 940