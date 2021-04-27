أخبار عاجلة

هل يكون ممنوع التجول بداية "خفوت القصبي".. وماذا عن مارغريت؟ -
مفتي هونج كونج يهنئ خادم الحرمين وولي العهد بعيد الفطر -
ارتفاع عدد ضحايا الغارات على غزة إلى 72 قتيلاً وجهود مصرية لوقف الاعتداءات -
من بينها بطاقات تخفيض على تذاكر الطيران.. تعرّف على المزايا الممنوحة للمتبرعين بالأعضاء -
ملاهى البسطاء .. فرحة الأطفال فى أول أيام عيد الفطر -
لعل الحدث يلفت الأنظار إليهن! -
ارتفاع عدد ضحايا الغارات على غزة إلى 72 قتيلاً وجهود مصرية لوقف الاعتداءات -
من بينها بطاقات تخفيض على تذاكر الطيران.. تعرّف على المزايا الممنوحة للمتبرعين بالأعضاء -
"بوجبا" مهنئًا المسلمين عبر إنستغرام: عيد مبارك -
منظر يأسر القلوب.. مصلى فيفاء المعلق يتصدر المشهد أول أيام العيد "صور" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

وكالة شؤون المسجد النبوي تكثّف جهودها في تسخير جميع الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة

Print
وكالة شؤون المسجد النبوي تكثّف جهودها في تسخير جميع الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة وكالة شؤون المسجد النبوي تكثّف جهودها في تسخير جميع الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة
بتأهيل المرافق الخاصة بهم وتوفير أدوات السلامة لهم كونهم جزءًا مهمًا من المجتمع

وكالة شؤون المسجد النبوي تكثّف جهودها في تسخير جميع الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة

تكثف وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي جهودها ممثلة في إدارة الخدمات المساندة لذوي الإعاقة خلال شهر رمضان المبارك لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة حيث تسخر جميع الجهود لخدمتهم بتأهيل المرافق الخاصة بهم وتوفير أدوات السلامة لهم كونهم جزءًا مهمًا من المجتمع وطاقات بنّاءة في عطاءات هذا المجتمع.

كما جرى الانتهاء من تركيب 47 ماكينة مزودة بالصابون داخل مرافق الأشخاص ذوي الإعاقة في الأقسام المخصصة للرجال لكونها ذاتية الخدمة وتشتمل على جميع متطلبات المستفيد، وستستكمل هذه المبادرة لتشمل جميع مرافق الأشخاص ذوي الإعاقة في الأقسام النسائية، وذلك بالتنسيق مع الإدارات الخدمية ممثلة في إدارة التشغيل وإدارة تطهير المسجد النبوي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
مفتي هونج كونج يهنئ خادم الحرمين وولي العهد بعيد الفطر

مفتي هونج كونج يهنئ خادم الحرمين وولي العهد بعيد الفطر

ارتفاع عدد ضحايا الغارات على غزة إلى 72 قتيلاً وجهود مصرية لوقف الاعتداءات

ارتفاع عدد ضحايا الغارات على غزة إلى 72 قتيلاً وجهود مصرية لوقف الاعتداءات

من بينها بطاقات تخفيض على تذاكر الطيران.. تعرّف على المزايا الممنوحة للمتبرعين بالأعضاء

من بينها بطاقات تخفيض على تذاكر الطيران.. تعرّف على المزايا الممنوحة للمتبرعين بالأعضاء

ارتفاع عدد ضحايا الغارات على غزة إلى 72 قتيلاً وجهود مصرية لوقف الاعتداءات

ارتفاع عدد ضحايا الغارات على غزة إلى 72 قتيلاً وجهود مصرية لوقف الاعتداءات