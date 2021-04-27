أخبار عاجلة

هل يكون ممنوع التجول بداية "خفوت القصبي".. وماذا عن مارغريت؟ -
مفتي هونج كونج يهنئ خادم الحرمين وولي العهد بعيد الفطر -
ارتفاع عدد ضحايا الغارات على غزة إلى 72 قتيلاً وجهود مصرية لوقف الاعتداءات -
من بينها بطاقات تخفيض على تذاكر الطيران.. تعرّف على المزايا الممنوحة للمتبرعين بالأعضاء -
ملاهى البسطاء .. فرحة الأطفال فى أول أيام عيد الفطر -
لعل الحدث يلفت الأنظار إليهن! -
ارتفاع عدد ضحايا الغارات على غزة إلى 72 قتيلاً وجهود مصرية لوقف الاعتداءات -
من بينها بطاقات تخفيض على تذاكر الطيران.. تعرّف على المزايا الممنوحة للمتبرعين بالأعضاء -
"بوجبا" مهنئًا المسلمين عبر إنستغرام: عيد مبارك -
منظر يأسر القلوب.. مصلى فيفاء المعلق يتصدر المشهد أول أيام العيد "صور" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

وحدة الرقابة النسائية بأمانة العاصمة المقدسة تواصل حملاتها التوعية والتثقيفية

Print
وحدة الرقابة النسائية بأمانة العاصمة المقدسة تواصل حملاتها التوعية والتثقيفية وحدة الرقابة النسائية بأمانة العاصمة المقدسة تواصل حملاتها التوعية والتثقيفية
للتشديد على ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية

وحدة الرقابة النسائية بأمانة العاصمة المقدسة تواصل حملاتها التوعية والتثقيفية

واصلت أمانة العاصمة المقدسة ممثلةً في وحدة الرقابة النسائية حملتها التوعية والتثقيفية من خلال مبادرة "التزامك وعيك" التي تستهدف مراكز التزين والأندية الرياضية النسائية، وتأتي للتشديد على ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والاشتراطات الصحية داخل المنشآت المستهدفة.

وتهدف المبادرة إلى نشر الوعي الصحي وتقديم التوعية العامة وعرض الطرق الوقائية الصحية المتبعة للوقاية من وحث مرتادي الأندية على مواصلة الالتزام بالتعليمات وتطبيق الإجراءات الوقائية للتقليل من نسبة انتشار الفيروس وذلك من خلال ارتداء الكمامة وقياس درجة الحرارة وإبراز تطبيق "توكلنا" والتأكد من الحجز المسبق قبل الوصول للنادي والحرص على التباعد الاجتماعي عند استخدام الأجهزة وعند المشاركة بالحصص الجماعية والالتزام بإحضار الأدوات الرياضية الشخصية وتعقيم الأيدي باستمرار والتقيد بالتعليمات المعلنة والمتبعة داخل الأندية للحفاظ على صحة وسلامة الجميع.

وشددت أمانة العاصمة المقدسة على تكثيف الأعمال الرقابية على مراكز التزيين والأندية الرياضية النسائية للتأكد من التزامها بالاشتراطات الصحية والبلدية وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات بحق المخالفين والمتهاونين، وأعلنت الأمانة عن وجود هاشتاق تفاعلي للمبادرة على مواقع التواصل الاجتماعي، وفيديو توعوي بحساب الأمانة @holymakkah بتويتر، مشددة على ضرورة تعاون أفراد المجتمع لضمان سلامة وصحة الجميع والإبلاغ عن أي مخالفة أو ملاحظة عبر رقم البلاغات الموحد 940

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"آل شملان": المؤتمر الصحفي لمستجدات فيروس كورونا منجز وطني ودليل شفافية

"آل شملان": المؤتمر الصحفي لمستجدات فيروس كورونا منجز وطني ودليل شفافية

"آل شملان": المؤتمر الصحفي لمستجدات فيروس كورونا منجز وطني ودليل شفافية

"آل شملان": المؤتمر الصحفي لمستجدات فيروس كورونا منجز وطني ودليل شفافية

المملكة المتحدة تسجّل 2,284 إصابة جديدة بفيروس كورونا

المملكة المتحدة تسجّل 2,284 إصابة جديدة بفيروس كورونا

المملكة المتحدة تسجّل 2,284 إصابة جديدة بفيروس كورونا

المملكة المتحدة تسجّل 2,284 إصابة جديدة بفيروس كورونا