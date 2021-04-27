أخبار عاجلة

هل يكون ممنوع التجول بداية "خفوت القصبي".. وماذا عن مارغريت؟ -
مفتي هونج كونج يهنئ خادم الحرمين وولي العهد بعيد الفطر -
ارتفاع عدد ضحايا الغارات على غزة إلى 72 قتيلاً وجهود مصرية لوقف الاعتداءات -
من بينها بطاقات تخفيض على تذاكر الطيران.. تعرّف على المزايا الممنوحة للمتبرعين بالأعضاء -
ملاهى البسطاء .. فرحة الأطفال فى أول أيام عيد الفطر -
لعل الحدث يلفت الأنظار إليهن! -
ارتفاع عدد ضحايا الغارات على غزة إلى 72 قتيلاً وجهود مصرية لوقف الاعتداءات -
من بينها بطاقات تخفيض على تذاكر الطيران.. تعرّف على المزايا الممنوحة للمتبرعين بالأعضاء -
"بوجبا" مهنئًا المسلمين عبر إنستغرام: عيد مبارك -
منظر يأسر القلوب.. مصلى فيفاء المعلق يتصدر المشهد أول أيام العيد "صور" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

.. هطول الأمطار يصنع مشاهد جميلة لـ "شلالات عقبة" بأبها

Print
بالفيديو.. هطول الأمطار يصنع مشاهد جميلة لـ "شلالات عقبة" بأبها .. هطول الأمطار يصنع مشاهد جميلة لـ "شلالات عقبة" بأبها
وسط تفاعل واسع من المغردين بمواقع التواصل الاجتماعي

بالفيديو.. هطول الأمطار يصنع مشاهد جميلة لـ

تداول العديد من منصات ومواقع التواصل الاجتماعي مقطع لفيض وشلالات عقبة شعار، التي تقع غرب أبها يوم أمس الاثنين. ووثق فريق "الأحداث الطبيعية" - المتخصص في رصد التغيرات الطبيعية والتأثيرات المناخية - على موقع اليوتيوب المناظر الساحرة وأظهرت لقطات الفيديو قمة شلالات عقبة شعار ما أدى إلى تفاعل واسع من المغردين.

وشهدت أبها هطول أمطار تتراوح من المتوسطة إلى الغزيرة فاضت على إثرها العديد من الأودية والشعاب مع ارتفاع المنسوب وجريان فيها.

يُذكر أن توقعات الأرصاد أكدت بمشيئة الله تعالى استمرار هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على مرتفعات جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، تمتد إلى مرتفعات المدينة المنورة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. متحدث "الصحة": نريد أن يكون العيد فرحًا وسرورًا ولا ننشر مظاهر الحزن بعدم التقيد بالإجراءات الاحترازية

بالفيديو.. متحدث "الصحة": نريد أن يكون العيد فرحًا وسرورًا ولا ننشر مظاهر الحزن بعدم التقيد بالإجراءات الاحترازية

"التجارة" تنفي صحة فيديو الغش في أوزان الأرز.. ميزان للحلويات والمكسرات

"التجارة" تنفي صحة فيديو الغش في أوزان الأرز.. ميزان للحلويات والمكسرات

تعاون بين "سقيا الماء" بمكة و"تراحم" بجدة لتحويل "زكاة الفطر" لأسر السجناء

تعاون بين "سقيا الماء" بمكة و"تراحم" بجدة لتحويل "زكاة الفطر" لأسر السجناء

تعاون بين "سقيا الماء" بمكة و"تراحم" بجدة لتحويل "زكاة الفطر" لأسر السجناء

تعاون بين "سقيا الماء" بمكة و"تراحم" بجدة لتحويل "زكاة الفطر" لأسر السجناء