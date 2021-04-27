توقيع مذكرة تفاهم تجمع بين "أكاديمية مهد" واتحاد كـرة اليد

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وقّعت أكاديمية مهد الرياضية ،اليوم الثلاثاء ، مع الاتحاد السعودي لكرة اليد مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في خدمة القطاع الرياضي وكرة اليد على وجه الخصوص.

وجرت مراسم التوقيع في صالة مدينة الأمير نايف بن عبد العزيز الرياضية بالقطيف، بحضور رئيس الأكاديمية عبد الله حمّاد، ورئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة اليد فاضل النمر.

وتأتي في أولوية هذه الاتفاقية وضع خطة تنفيذية مشتركة بين الاتحاد والأكاديمية لتطوير الفئات العمرية المستهدفة من الجانبين وإقامة بطولات عديدة.

وأوضح عبد الله حمّاد مدير أكاديمية مهد أن هذه الاتفاقية ماهي إلا استمرار لمساهمة الأكاديمية في زيادة حجم التعاون مع الاتحادات الرياضية، مؤكدًا "نحن نسعد بمثل هذه الشراكة التي تعد خطوة مهمة في عملية بناء وتطوير لعبة جماهيرية مثل كرة اليد، وغنية بالمواهب في جميع أنحاء مدن المملكة".

فيما بيّن فاضل النمر رئيس الاتحاد السعودي لكرة اليد حرصه الشديد على تطوير كرة اليد السعودية وزيادة عدد ممارسيها قائلاً: "أصبحت أكاديمية مهد قبلة يتوجه لها جميع الرياضيين، مما دفعنا لتوقيع الاتفاقية، حيث إننا نتشارك معهم بالرؤية نفسها والهدف نفسه، وهو جعل لعبة كرة اليد في مقدمة خيارات ممارسي الرياضة".

يُذكر أنه سيتم تنظيم بطولة لكرة اليد تحت 17 عامًا بمشاركة 16 فريقًا، إذ تعد هذه الخطوة هي باكورة تعاون اتحاد كرة اليد مع أكاديمية مهد الرياضية.