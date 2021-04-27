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أعلنت مكتبة مصر العامة بدمياط، عن "معرض المشغولات اليدوية أونلاين"، وذلك لعرض المشغولات اليدوية المختلفة أونلاين، عبر صفحة المكتبة على موقع التواصل الاجتماعي"الفيسبوك"

وأكد أكرم فياض، مدير مكتبة مصر العامة بدمياط، أن معرض المشغولات اليدوية الأونلاين، ضمن سلسلة المعارض المختلفة التي تقوم بها المكتبة، لعرض الإبداعات الشخصية للمواهبين، ومساعدتهم في عرض منتجاتهم وفتح أبواب تسويقية لهم.

وأوضح فياض، أن الإشتراك متاح لكل المواهب من أعمال الهاند ميد، وأنه من المقرر أن يرسل الشخص على صفحة المكتبة، أربعة أعمال بحد أقصى، مؤكدًا أن أخر موعد لاستلام المعروضات يوم الخميس 29/4، وأن هناك تكريمات للعارضين.