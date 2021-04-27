محافظة دمياط تناقش مخطط تطوير النصب التذكاري والمنطقة المحيطة

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ناقشت الدكتورة منال عوض، محافظة دمياط، مخطط تطوير النصب التذكاري والمنطقة المحيطة به، لتنسيقها حضاريًا ومروريًا وتوسعة الطريق بعد إضافة محور مروري جديد، وذلك خلال اجتماع اليوم الثلاثاء، مع ممثلي الجهة المُنفذة للمشروع، واللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة

وأوضحت محافظة دمياط، أن هذه المنطقة الحيوية لم تنل حظها من التطوير منذ عام 2003، منوهة إلى أن المشروع سيشمل إحلال وتجديد مبنى ديوان عام المحافظة، المنشأ منذ عام ١٩٥٩، نظرًا لصدور قرار إزالة بشأنه، ولخطورته الداهمة خاصة بعد تهالك أجزاء عديدة منه وانهيارها، مما يستوجب تنفيذ أعمال الإحلال والتجديد له فى أسرع وقت ممكن.

واطلعت الدكتورة منال عوض، على النموذج النهائي لتخطيط المنطقة والتصميم المعماري للمبنى، بعد مراعاة عدد من العوامل، والتي تتمثل في تحقيق السيولة المرورية والاستغلال الأمثل للامكانيات المتاحة، وكذلك خطة نقل موظفي الديوان بأماكن محددة ومجهزة بكافة الإمكانيات، وناقشت المراحل المختلفة للتنفيذ، بما لا يتعارض مع الحركة المرورية بالمنطقة، نظرًا لوجود منشآت حيوية ومهمة بها ووفقاً لجداول زمنية محددة.