«محافظة دمياط» تتابع التوسعات بطريق صلاح سالم

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تابعت الدكتورة منال عوض، محافظة دمياط، العمليات التي تنفذها الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط، لتوسيع طريق صلاح سالم ضمن أعمال الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي، وذلك بطول ١.٥ كم وبتكلفة ٦.٥ مليون جنيه.

وأوضح حازم حواس، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط، أن الأعمال تضمنت الرصف بالأسفلت، وإنشاء أرصفة جانبية، وبلدورات، وبالوعات صرف مياه الأمطار، وتخطيط المنطقة لإنشاء محور مروري جديد يربط من وسط المدينة حتى كورنيش النيل.

وأكدت الدكتورة منال عوض، ضرورة الالتزام بالمواصفات والمعايير الفنية والهندسية خلال التنفيذ والجداول الزمنية المحددة.