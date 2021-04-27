وكالة شؤون المسجد النبوي تكثّف جهودها في تسخير جميع الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة

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بتأهيل المرافق الخاصة بهم وتوفير أدوات السلامة لهم كونهم جزءًا مهمًا من المجتمع

تكثف وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي جهودها ممثلة في إدارة الخدمات المساندة لذوي الإعاقة خلال شهر رمضان المبارك لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة حيث تسخر جميع الجهود لخدمتهم بتأهيل المرافق الخاصة بهم وتوفير أدوات السلامة لهم كونهم جزءًا مهمًا من المجتمع وطاقات بنّاءة في عطاءات هذا المجتمع.

كما جرى الانتهاء من تركيب 47 ماكينة مزودة بالصابون داخل مرافق الأشخاص ذوي الإعاقة في الأقسام المخصصة للرجال لكونها ذاتية الخدمة وتشتمل على جميع متطلبات المستفيد، وستستكمل هذه المبادرة لتشمل جميع مرافق الأشخاص ذوي الإعاقة في الأقسام النسائية، وذلك بالتنسيق مع الإدارات الخدمية ممثلة في إدارة التشغيل وإدارة تطهير المسجد النبوي.