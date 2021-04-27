"السراني": العالم أجمع شهد حملة "ولي العهد" الكبرى ضد الفساد.. ولم تستثنِ كائنًا مَن كان

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قال: بلادنا الغالية تحتفل بمناسبة مرور 5 سنوات على إطلاق "رؤية السعودية 2030" العظيمة والملهمة

أكد رئيس جامعة طيبة، الدكتور عبدالعزيز بن قبلان السراني، أن "بلادنا الغالية تحتفل بمناسبة مرور خمس سنوات على إطلاق الرؤية العظيمة والملهمة، رؤية السعودية 2030. وبهذه المناسبة أرفع -باسمي وباسم منسوبي جامعة طيبة- أصدق التهاني إلى مقام سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، على ما تحقق من إنجازات عظيمة، رسمها سمو ولي العهد لمستقبل وطننا العظيم".

وأضاف الدكتور السراني: "لقد ابتهج الجميع بالتحول الرهيب الذي شهدته بلادنا منذ إطلاق الرؤية اقتصاديًّا وسياسيًّا واجتماعيًّا في الأنظمة والقوانين كافة. وشهد العالم أجمع الحملة الكبرى ضد الفساد التي أطلقها سمو ولي العهد، التي لم تستثنِ كائنًا مَن كان، وما سعت إليه البلاد من تنويع في مصادر الدخل، والانفتاح الكبير على العالم، وتعزيز الاستثمار في السياحة والتحول الرقمي".

وأشار رئيس جامعة طيبة إلى أن "كل هذه الإنجازات لم تكن لتتحقق لولا توجيهات القيادة الرشيدة، ودعم خادم الحرمين الشريفين، واهتمامه الكبير، ومتابعة سمو ولي عهده. وقد تحققت -بحول الله- جملة من التسهيلات، لا يُستهان بها، في مجالات جودة الحياة، وسَنّ الأنظمة والتشريعات الكفيلة بحفظ حقوق الإنسان، وحماية النظام الاجتماعي. وتستثمر رؤية 2030 مكامن القوة التي اختص الله -جل وعلا- بها بلادنا الغالية من موقع استراتيجي، وعمق عربي وإسلامي، وقوة استثمارية منافسة.. تسعى من خلالها حكومتنا الرشيدة إلى استثمار كل المقومات، وتنفيذها في برامج الرؤية لتحقيق مستهدفاتها".

وقال الدكتور السراني: "إن هذه الرؤية الطموحة أتت لتحقيق طموحات الشعب العظيم من مواطني المملكة العربية السعودية، وهي نابعة من حرص قيادتها على تحقيق تلك الطموحات. وما تحقق حتى الآن يؤكد -ولله الحمد- سير برامج الرؤية في طريقها الصحيح، وتحقيق كثير من البرامج المرسومة، ومراجعة الأداء الدوري للقطاعات كافة للاستفادة من الفترة الماضية، وتطوير البرامج بما يتماشى مع ما تبقى من الخطة الطموحة".