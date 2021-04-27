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70 كاميرا حرارية عالية الدقة لسلامة قاصدي بيت الله الحرام

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70 كاميرا حرارية عالية الدقة لسلامة قاصدي بيت الله الحرام 70 كاميرا حرارية عالية الدقة لسلامة قاصدي بيت الله الحرام
ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من المستجد

70 كاميرا حرارية عالية الدقة لسلامة قاصدي بيت الله الحرام

تعمل 70 كاميرا حرارية عن بعد، وبدقة عالية، موزعة على أبواب المسجد الحرام؛ وذلك للكشف عن درجات الحرارة للأشخاص أثناء الدخول للمسجد الحرام، ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا؛ للمحافظة على سلامة قاصدي بيت الله الحرام من المصلين والمعتمرين؛ ليؤدوا عباداتهم في بيئة صحية سليمة وآمنة.

ووفّرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي تلك الكاميرات الحرارية التي تقوم بآلية التعامل مع الألوان، وترصد درجة حرارة الجسم لكشف أعراض المشتبه في تعرضهم للفيروس. وتبعد الكاميرات الحرارية بحد أقصى ستة أمتار عن مرتادي بيت الله الحرام، وهي عالية الدقة، وتستطيع تمييز مَن تظهر لديه أعراض حرارة مرتفعة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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