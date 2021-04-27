قبل اللقاء المرتقب.. وسم "#محمد_بن_سلمان_علي_السعوديه" يتصدر الترند

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بأكثر من 6 آلاف تغريدة بمناسبة مرور 5 سنوات على إطلاق ‫رؤية المملكة 2030م

صعد وسم "#محمد_بن_سلمان_علي_السعوديه" إلى قائمة الأكثر تداولًا على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، متصدرًا الترند بأكثر من 6 آلاف تغريدة؛ وذلك قبل ساعات قليلة من بدء اللقاء المرتقب مع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع.

وتفصيلًا، يعرض التلفزيون السعودي، وعدد من القنوات الإخبارية العربية عند الساعة 11 من مساء اليوم الثلاثاء، مقابلة خاصة مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان آل سعود؛ وذلك بمناسبة مرور 5 سنوات على إطلاق ‫رؤية السعودية 2030م.ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الرؤية السعودية 2030