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ضبط 69 مخالفًا بحوزتهم 107 متر مكعب من الحطب المحلي المعروض للبيع

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الأمن البيئي: تم تطبيق الإجراءات النظامية كافة بحقهم من الجهات المعنية

ضبط 69 مخالفًا بحوزتهم 107 متر مكعب من الحطب المحلي المعروض للبيع

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي -بالتعاون مع أمانتيْ منطقتي مكة المكرمة والرياض- (69) مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة، بحوزتهم (107) متر مكعب من الحطب المحلي المعروض للبيع لأغراض تجارية بمدينة الرياض ومحافظة جدة.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية كافة بحقهم من الجهات المعنية، وتسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة، حاثًّا على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية على رقمي الطوارئ (999) و(996) في جميع مناطق المملكة، والرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض.

ويأتي ذلك في إطار الحملة التي تقوم بها وزارة الداخلية ممثلة في القوات الخاصة للأمن البيئي في متابعة نشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي، وما يُنشر في هذا المجال عبر مختلف المنصات الإلكترونية.

ضبط 69 مخالفًا بحوزتهم 107 متر مكعب من الحطب المحلي المعروض للبيع

ضبط 69 مخالفًا بحوزتهم 107 متر مكعب من الحطب المحلي المعروض للبيع

القوات الخاصة للأمن البيئي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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