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السفير "الشعيبي" يسلّم وزير الصحة الكاميروني المساعدات الطبية المقدمة من المملكة

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ضمن أعمال "الملك سلمان للإغاثة" المخصصة للتصدي لجائحة كورونا بعدد من الدول

السفير

قام السفير عبدالإله بن محمد الشعيبي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الكاميرون، بتسليم المساعدات الطبية المقدمة من حكومة المملكة العربية ، عن طريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية المخصصة للتصدي لجائحة كورونا في عدد من الدول؛ من ضمنها جمهورية الكاميرون.

وتم تسليم المساعدات من خلال وزير الصحة العامة الكاميروني، وعدد من المسؤولين في ؛ حيث قدّم الوزير شكر الحكومة الكاميرونية للحكومة السعودية؛ مثمنًا ما تقوم به على المستوى الدولي في سبيل التصدي لهذه الجائحة.

مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مركز الملك سلمان للإغاثة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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