شاهد.. وزير التجارة الماليزي يشارك في إزالة آثار الأمطار بالحرم المكي

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قال: كنت قادرًا على المساهمة بقليل من الخدمة مع موظفي المسجد الحرام

نشر وزير التجارة الدولية والصناعة الماليزي "محمد عزمين علي" صورة له وهو يساهم في إزالة آثار الأمطار مع موظفي المسجد الحرام، والتي شهدتها العاصمة المقدسة اليوم الثلاثاء.

وتفصيلًا: علق الوزير الماليزي على الصورة بقوله: "اليوم سقط مطر النعمة بغزارة، كنت قادرًا على المساهمة بقليل من الخدمة والطاقة لأكون مع موظفي المسجد الحرام عندما سقطت الأمطار الغزيرة".

وحظيت الصورة بتفاعل واسع في وسائل التواصل وإعجاب بمبادرة الوزير الماليزي الذي لم يتوان عن العمل لخدمة المسجد الحرام بجوار عمال النظافة.

وهطلت اليوم أمطار متوسطة إلى غزيرة على أنحاء متفرقة من مكة المكرمة، جعلها اللَّه أمطار خير وبركة، وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.الحرم المكي المسجد الحرام