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أمطار ربيعية على هذه المناطق اعتبارًا من الغد.. و"المدني": اتبعوا الإرشادات

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أمطار ربيعية على هذه المناطق اعتبارًا من الغد.. و"المدني": اتبعوا الإرشادات أمطار ربيعية على هذه المناطق اعتبارًا من الغد.. و"المدني": اتبعوا الإرشادات
دعا الجميع إلى توخي الحيطة من المخاطر المحتملة والابتعاد عن أماكن تجمع السيول

أمطار ربيعية على هذه المناطق اعتبارًا من الغد.. و

دعت المديرية العامة للدفاع المدني -وفقًا لما ورد إليها من المركز الوطني للأرصاد- لتوخي الحذر من هطول الأمطار الرعدية -بمشيئة الله- ابتداءً من يوم الغد حتى الأحد القادم، على أجزاء من مناطق المملكة، تتأثر جراءها مناطق: (عسير، الباحة، جازان، نجران، مكة المكرمة) بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، ورياح نشطة السرعة، قد تؤدي إلى جريان السيول.

ويُتوقع في يومي الأربعاء والخميس تأثر مناطق: (الرياض، القصيم، الشرقية) بأمطار متوسطة في مجملها ورياح متوسطة السرعة.

وأهابت المديرية العامة بالجميع توخي الحيطة من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء، والابتعاد عن أماكن تجمع السيول، والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي حفاظًا على سلامتهم.الدفاع المدني أمطار حالة الطقس الأرصاد سيول

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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