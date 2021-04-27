لأول مرة منذ بدء الجائحة.. شاهد بالفيديو امتلاء صحن الطواف

★ ★ ★ ★ ★

رفعت الطاقة الاستيعابية له بزيادة عدد المسارات الافتراضية إلى 25 مسارًا

وثق مقطع فيديو نشرته قناة الإخبارية امتلاء صحن الطواف في ‫المسجد الحرام‬ بالمصلين والمعتمرين وقاصدي المسجد الحرام الذين أدّوا صلاة المغرب اليوم الـ15 من شهر رمضان المبارك لأول مرة منذ بدء جائحة ‫فيروس كورونا (كوفيد - 19)، وذلك وسط منظومة عمل متكاملة من الخدمات الأمنية، والإجراءات الاحترازية والوقائية الصحية المكثفة.

وأعلنت رئاسة شؤون الحرمين عن تفويج مليون ونصف معتمر ومصلٍّ خلال العشر الأُوَل من شهر ‫رمضان ‬المبارك، مشيدة بتعاون المعتمرين والمصلين داخل المسجد الحرام، وتطبيقهم للإجراءات الاحترازية، واتباعهم للتعليمات والأنظمة.

ورفعت كافة الوكالات العاملة في الرئاسة في خدمة المعتمرين والمصلين، طاقتها التشغيلية بما يتواكب مع توجيهات القيادة الرشيدة بتقديم أرقى الخدمات لقاصدي الحرمين الشريفين.

ونوهت بالتكاتف الحاصل بين الرئاسة وكافة الجهات المشتركة في خدمة ضيوف الرحمن، والتعاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية لضمان سلامة قاصدي الحرمين الشريفين.

وقامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي برفع الطاقة الاستيعابية لصحن المطاف من خلال زيادة عدد المسارات الافتراضية من 14 مسارًا إلى 25 مسارًا، مخصصين منها المسارات الأربعة الأقرب من الكعبة المشرفة لكبار السن وذوي الإعاقة، وتفعيل نقل كبار السن وذوي الإعاقة بساحات المسجد الحرام باستخدام العربات الكهربائية، وإطلاق عدد من التطبيقات الإلكترونية التي تسهم في إثراء تجربة القاصدين. الحرم المكي المسجد الحرام