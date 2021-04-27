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أمين عسير يقف على معالجة آثار تجمعات مياه الأمطار بالمنطقة

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وليد الحميدي: الأمانة وكل البلديات رفعت درجة الاستعداد والتأهب

أمين عسير يقف على معالجة آثار تجمعات مياه الأمطار بالمنطقة

وقف أمين منطقة عسير، الدكتور وليد الحميدي، اليوم، على عدد من مواقع تجمع مياه الأمطار التي شهدتها مدينة أبها، وتابع معالجة الأضرار الناجمة عنها.

وقال "الحميدي"، خلال الجولة: إن الأمانة استنفرت جهودها للعمل على معالجة الأضرار الناجمة من الأمطار الغزيرة التي شهدتها المنطقة، ونزح المياه، وإيجاد الحلول العاجلة لتصريف مياه الأمطار من الطرقات ومعالجتها، وإزالة العوائق من الأشجار والأتربة التي جرفتها المياه وتسببت في إغلاق مجاري المياه.

وأضاف أن الأمانة وكل البلديات قد رفعت درجة الاستعداد والتأهب لاحتواء آثار الأمطار التي تشهدها المنطقة هذه الأيام، مع متابعة توقعات الأرصاد الخاصة بالحالة المطرية.

ودعا أمين منطقة عسير، الإدارات المختصة في الأمانة، إلى الرفع بتقرير مفصل عن البلاغات الواردة على رقم الاتصال الموحد 940، بشأن نقاط تجمع المياه لمتابعة المعالجة لها بشكل فوري.

أمين عسير يقف على معالجة آثار تجمعات مياه الأمطار بالمنطقة

أمين عسير يقف على معالجة آثار تجمعات مياه الأمطار بالمنطقة

أمين عسير يقف على معالجة آثار تجمعات مياه الأمطار بالمنطقة

أمين عسير يقف على معالجة آثار تجمعات مياه الأمطار بالمنطقة

عسير أمانة عسير أمانة منطقة عسير أمين عسير

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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