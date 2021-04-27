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الرياض .. القبض على 4 أشخاص امتهنوا المتاجرة بالأوراق المالية المزيفة

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الرياض .. القبض على 4 أشخاص امتهنوا المتاجرة بالأوراق المالية المزيفة الرياض .. القبض على 4 أشخاص امتهنوا المتاجرة بالأوراق المالية المزيفة
جرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية وإحالتهم إلى النيابة العامة

الرياض .. القبض على 4 أشخاص امتهنوا المتاجرة بالأوراق المالية المزيفة

صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم التزييف والتزوير أسفرت - بفضل الله - عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على (4) أشخاص، مواطن و(3) مقيمين من الجنسية السودانية، تتراوح أعمارهم بين العقدين الخامس والسادس، امتهنوا المتاجرة بالأوراق المالية المزيفة، من خلال ترويجهم لبيع ما يعادل (8,000,000) دولار أمريكي مزيفة مقابل مبلغ (2,000,000) ريال سعودي، متّخذين من وحدة سكنية بأحد أحياء الرياض مقرًّا لهم، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.شرطة الرياض النيابة العامة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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