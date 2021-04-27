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يفتقد الاشتراطات الصحية.. ضبط منزل شعبي بجدة وإتلاف 170 كجم من المأكولات

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ضبطت داخله عمالة وافدة تمتهن توزيع الأطعمة التي تفتقد للاشتراطات الصحية

يفتقد الاشتراطات الصحية.. ضبط منزل شعبي بجدة وإتلاف 170 كجم من المأكولات

تمكنت الإدارة العامة لرصد ومعالجة الظواهر السلبية التابعة لأمانة محافظة جدة، من ضبط عمالة وافدة تمتهن عملية توزيع الأطعمة على البسطات، بعد أن يتم تحضيرها في منزل شعبي بحي البغدادية، يفتقد الاشتراطات الصحية؛ حيث جرى مصادرة 110 كلغم من اللحوم و60 كلغم من المأكولات الجاهزة.

وأوضح مدير عام رصد ومعالجة الظواهر السلبية في الأمانة المهندس عمرو الدقس، أن مراقبي الأمانة خلال جولاتهم المكثفة ضبطوا الموقع الذي جرى استخدامه لإعداد المأكولات الرمضانية بطريقة تفتقر إلى أدنى الاشتراطات الصحية.

وأضاف أنه جرى مصادرة وإتلاف 30 كلغم من اللحوم و80 كلغم من الدواجن بالإضافة لـ60 كلغم من البهارات والمواد الغذائية المحضرة مسبقًا؛ مشيرًا إلى أنه جرى مصادرة عدد من الأدوات المستخدمة وإغلاق الموقع.

وأكد أن أمانة جدة لن تتهاون مع أي موقع لا يطبق الاشتراطات الصحية، ومن تثبت مخالفته وعدم اتباعه للإجراءات اللازمة في إعداد وتقديم وحفظ الأطعمة والمأكولات المقدمة؛ سيتم تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية في حقه.

يفتقد الاشتراطات الصحية.. ضبط منزل شعبي بجدة وإتلاف 170 كجم من المأكولات

أمانة جدة الجديد جدة محافظة جدة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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