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"إكرام" تساهم في إطعام أكثر من 100 ألف صائم بمكة

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توزع يوميًّا أكثر من 10 آلاف وجبة خلال رمضان

ساهمت جمعية "إكرام" لحفظ الطعام بمكة، في إطعام أكثر من 100 ألف صائم.

جاء ذلك بتقديم وجبات إفطار في مكة المكرمة من الفقراء والمساكين وطلاب العلم المغتربين والعاملين في القطاع الصحي.

وقال مدير الجمعية أحمد حربي المطرفي: إن الجمعية توزع يوميًّا أكثر من عشرة آلاف وجبة ساخنة مزودة بالماء البارد والتمر.

وأضاف: بلغ عدد الوجبات الموزعة 115.760 وجبة ذهبت إلى أكثر من 25 حيًّا، بالتعاون مع مناديب الأحياء والمتطوعين.

وأشار "المطرفي" إلى أن الجمعية تحقق أهداف عدة من توزيع الوجبات الساخنة كتحقيق الأمن الغذائي للفقراء وتوفير فرص تطوعية في الأحياء وإطعام طلاب العلم المغتربين وتوفير طعام الإفطار للصائمين طلبًا للأجر والمثوبة.

وقال "المطرفي": إن الجمعية تستعين بأسطول سياراتها المختلفة في توزيع هذه الوجبات على الأحياء والجهات الأخرى؛ حيث يبلغ عددها أكثر من 47 سيارة مجهزة بكل الاستعدادات مع كادر من الموظفين المتخصصين.

جمعية إكرام لحفظ الطعام مكة المكرمة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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