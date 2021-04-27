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"الجاسر": منظومة النقل والخدمات اللوجستية حققت إنجازات عديدة في ظل رؤية 2030

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"الجاسر": منظومة النقل والخدمات اللوجستية حققت إنجازات عديدة في ظل رؤية 2030 "الجاسر": منظومة النقل والخدمات اللوجستية حققت إنجازات عديدة في ظل رؤية 2030
نوه بدعم القيادة الرشيدة لتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة والقدرة التنافسية

أكد وزير النقل المهندس صالح الجاسر، أن منظومة النقل والخدمات اللوجستية، تمكنت خلال هذه الفترة من تحقيق العديد من المنجزات المتواكبة مع طموح القيادة الرشيدة التي تدعو إلى تطوير المنظومة في البلاد مع ربطها بالعالم الخارجي لتكون مركزًا لوجستيًّا يربط القارات الثلاث في سبيل تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة والقدرة التنافسية.

وتفصيلًا، أكد وزير النقل عبر حسابه الشخصي على منصة التواصل الاجتماعي "تويتر"ـ تزامنًا مع حلول الذكرى الخامسة للرؤية الطموحة "2030"، أن نقطة انطلاق المنجزات المتوافقة مع رؤية "2030"، انطلقت من نجاح وزارة النقل في تعزيز مستوى السلامة على الطرق التي تعد الأولى على مستوى العالم في ترابطها، مشيرًا إلى أن هذا المنجز ساهم جليًّا في انخفاض نسبة الحوادث بنسبة تصل إلى 56%، والوفيات بنسبة 51 %، والإصابات بنسبة 30%.

وبيّن أن مواكبة المتغيرات في قطاع النقل تظل ذات أولوية حيث حُدّث من أجلها نظام النقل العام عن طريق الهيئة العامة للنقل بصفة الاختصاص، مبينًا أن هذا الصدد نتج من أجله تطوير العديد من مخططات شبكات النقل داخل عدد من المدن، إضافة إلى إطلاق الهوية الجديدة للأجرة، إضافة إلى توطين العديد من المهن ومنها توطين نشاط توجيه المركبات بنسبة 100%، الذي يعمل به ما يقارب 847 ألف مواطن ومواطنة.

وقال: أنشأت الهيئة العامة للطيران المدني قريةً للشَّحن الجوي بمطار الملك فهد الدولي لتخليص جميع إجراءات الشحن الجوي والبري، كما قامت الهيئة العامة للموانئ بتوقيع أكبر عقود الإسناد والتشغيل بميناء جدة الإسلامي لزيادة الطاقة الاستيعابية للحاويات بأكثر من 70%، بالإضافة لتوقيعها أكبر عقد تخصيص بميناء الدمام لرفع الطاقة الاستيعابية للحاويات بأكثر من 120%، كما جاء تحقيق المملكة للمركز الأول عربيًّا والـ23 عالميًّا في عام 2020م في الحمولة الطنية للأسطول البحري الذي يأتي تتويجًا للجهود في منظومة النقل البحري".

وتابع: "قامت الخطوط الحديدية السعودية (سار) بنقل أكثر من 10 ملايين طن من مختلف المعادن خلال عام 2020، ليبلغ إجمالي ما نقلته سار أكثر من 58 مليون طن، كما نقلت أكثر من 1,2 مليون مسافر عبر شبكاتها الثلاث، وصنفت من ضمن أفضل 3 شركات للخطوط الحديدية في مؤشر الأمان العالمي، وقال: اليوم نتطلع لأن تواصل منظومة النقل في المملكة مسيرتها في التفوق والريادة، وأن ترسخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي، بدعم وتوجيه خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله.وزير النقل صالح الجاسر وزارة النقل

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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