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فيصل بن فرحان يبحث العلاقات الثنائية مع وزير الخارجية المغربي

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فيصل بن فرحان يبحث العلاقات الثنائية مع وزير الخارجية المغربي فيصل بن فرحان يبحث العلاقات الثنائية مع وزير الخارجية المغربي
بحثا المسـتجدات والتطورات الإقليمية والقضايا ذات الاهتمام المشترك

فيصل بن فرحان يبحث العلاقات الثنائية مع وزير الخارجية المغربي

التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية -عبر الاتصال المرئي- اليوم، معالي وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطه.

وجرى خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية ومجالات التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها وتطويرها في المجالات كافة، إضافة للمسـتجدات والتطورات الإقليمية الراهنة، والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء مساعد وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية السفير سامي الصالح.وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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