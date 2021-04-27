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جمالًا فوق الجمال.. أمطار غزيرة تهطل على "فيفاء" وتزيّن جبالها

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"المدني" حذّر من الاقتراب من بطون الأودية وتجمُّعات المياه

جمالًا فوق الجمال.. أمطار غزيرة تهطل على

ازدانت جبال فيفاء جمالًا فوق جمالها؛ بغزارة الأمطار التي هطلت صباح اليوم الثلاثاء، واستمرت حتى الظهر.
وتفصيلًا، تعوّد الأهالي في فيفاء على الأجواء الرمضانية الماطرة، التي تهطل غالبًا في المساء وعند ساعات الغروب، لتضفي الأمطار جوًّا روحانيًّا فريدًا خاصة وقت الإفطار.
وكان المركز الوطني للأرصاد؛ قد أصدر تنبيهًا متقدمًا عن فرصة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على محافظة فيفاء، فيما جدد "الدفاع المدني" تحذيره من الاقتراب من بطون الأودية، وتجمُّعات المياه.

جمالًا فوق الجمال.. أمطار غزيرة تهطل على

جمالًا فوق الجمال.. أمطار غزيرة تهطل على

جمالًا فوق الجمال.. أمطار غزيرة تهطل على

جمالًا فوق الجمال.. أمطار غزيرة تهطل على

جمالًا فوق الجمال.. أمطار غزيرة تهطل على

جمالًا فوق الجمال.. أمطار غزيرة تهطل على

جمالًا فوق الجمال.. أمطار غزيرة تهطل على

جبال فيفاء أمطار

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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