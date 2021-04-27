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مرور الطائف تجند عناصرها لتنظيم حركة السير في ظل الأجواء الضبابية والأمطار

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مرور الطائف تجند عناصرها لتنظيم حركة السير في ظل الأجواء الضبابية والأمطار مرور الطائف تجند عناصرها لتنظيم حركة السير في ظل الأجواء الضبابية والأمطار
تدنٍّ في مستوى الرؤية تشهدها طرقات المحافظة.. حفاظًا على سلامة المواطنين والزوار

مرور الطائف تجند عناصرها لتنظيم حركة السير في ظل الأجواء الضبابية والأمطار

جندت إدارة المرور بمنطقة الباحة وفروعها في مختلف المحافظات جميع ضباطها وأفرادها لتنظم الحركة المرورية على الطرقات الرئيسة والميادين العامة، وذلك في ظل ما تشهده المنطقة من أمطار وضباب ما أدى إلى تدني مستوى الرؤية.

ويتواجد رجال الأمن من المرور والجهات الأمنية الأخرى من الشرطة والدوريات لتنظم الحركة؛ حفاظاً على سلامة المواطنين والزوار، حيث تشهد مدينة الباحة ومتنزهات المنطقة إقبالاً من الزوار والسياح للاستمتاع بالأجواء الجميلة التي عمت أرجاء المنطقة في هذه الأيام من الأمطار والضباب وجريان السيول.المرور الطائف

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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