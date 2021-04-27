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"إحسان" و"مرسول" يوقّعان اتفاقية شراكة لتعزيز الاستدامة في العمل الخيري

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بتحديد الاحتياج للجمعيات المعتمدة وتنسيق التطبيق مع المتاجر المشاركة

تعزيزًا للدور التكاملي مع القطاع الخاص للمساهمة في دعم العمل الخيري، وقّعت منصة إحسان وتطبيق مرسول، اليوم الثلاثاء، اتفاقية لتعزيز الشراكة وتمكين القطاع الخاص لدعم العمل الخيري وتحقيق الاستدامة له.
وتفصيلًا، وقع الاتفاقية كل من المهندس عبدالعزيز الحمادي الرئيس التنفيذي لمنصة إحسان، وأيمن السند الرئيس التنفيذي لتطبيق مرسول.
وتتضمن آلية عمل الاتفاقية، تحديد الاحتياج مع الجمعيات الخيرية المعتمدة لدى منصة إحسان، ثم تنسيق تطبيق مرسول مع المتاجر المشاركة في هذه الحملة، التي تقدم خصومات خاصة لهذه الجمعيات لتوصيل الطلبات للأسر المحتاجة.
وقال الرئيس التنفيذي لمنصة إحسان عبدالعزيز الحمادي: نحن في إحسان نفخر بشراكاتنا مع القطاع الخاص التي تقوم على تكامل الجهود في دعم القطاع الخيري وغير الربحي في المملكة وتعظيم أثره، وتسهيل وصول التبرعات إلى مستحقيها بسرعة وكفاءة، موجهًا الدعوة إلى المجتمع للمبادرة واستغلال هذا الشهر الفضيل لتقديم تبرعاتهم من خلال الفرص المتنوعة، وأوجه التبرع التي توفرها منصة "إحسان" لمختلف المشاريع الخيرية في مناطق المملكة كافة، وفي شتى مجالات العمل الخيري والإنساني.
من جهته، قال أيمن السند الرئيس التنفيذي لتطبيق مرسول: "العمل الخيري والمشاركة فيه حجر أساس في استراتيجية تطبيق مرسول والمشاركة في هذه الحملة الخيرية التي انطلقت من بداية من شهر رمضان المبارك وتستمر إلى نهاية الشهر، هو جزء من رد الجميل للمجتمع الذي ساهم في ازدهار التطبيق، ونحن في مرسول مستمرون في المشاركة الاجتماعية التي تخدم الوطن والمجتمع السعودي.
يُذكر أن "إحسان" هي منصّة وطنية للعمل الخيري تأسست بالأمر السامي الكريم، تعمل على تطوير الحلول التقنية المتقدمة واستثمار البيانات والذكاء الاصطناعي؛ بهدف تعظيم أثر المشاريع والخدمات الخيرية واستدامتها، من خلال الشراكات الفاعلة بين القطاع الحكومي والخاص وغير الربحي.
وتعمل المنصة تحت إشراف الهيئة للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" وعدد من الجهات الرسمية الأخرى.

إحسان مرسول

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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