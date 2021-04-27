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4 فـرق تتسابق على نهائي كأس الأبطـال.. بتنظيم برنامج الابتعاث السعودي لتطوير مواهب كرة القدم

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4 فـرق تتسابق على نهائي كأس الأبطـال.. بتنظيم برنامج الابتعاث السعودي لتطوير مواهب كرة القدم

تختتم غدًا الأربعاء منافسات دور المجموعات لبطولة كأس الأبطال الدولية التي ينظمها برنامج الابتعاث السعودي لتطوير مواهب كرة القدم؛ حيث تتنافس 4 فرق على بطاقتي الوصول للمباراة النهائية التي ستقام في الثاني من شهر مايو المقبل في المنطقة الشرقية، بعد فقدان فريقَي الفتح والنصر فرصة التأهل حيث خسر كل منهما مباراة واحدة وتعادلا في الثـانية.

ويلتقي غدًا الأربعاء فريق صقور المستقبل السعودي "الأبيض" بنظيره فريق القادسية على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية بالراكة عند التاسعة مساءً، فيما يواجه صقور المستقبل السعودي "الأخضر" فريق الاتفاق 11:30 مساءً، على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام.

يذكر أن صقور المستقبل السعودي "الأخضر" يتصدر المجموعة الأولى بـ3 نقـاط، يليه الاتفاق بنقطة واحدة، فيما يتصدّر صقور المستقبل السعودي "الأبيض" المجموعة الثانية بنفس النقاط "3 نقاط" ويحل في الوصافة فريق القادسية بنقطة واحدة.

4 فـرق تتسابق على نهائي كأس الأبطـال.. بتنظيم برنامج الابتعاث السعودي لتطوير مواهب كرة القدم

4 فـرق تتسابق على نهائي كأس الأبطـال.. بتنظيم برنامج الابتعاث السعودي لتطوير مواهب كرة القدم

نهائي كأس الأبطـال

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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