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المجمع الأولمبي يجهز أخضر السهام.. تحضيرًا للمشاركات الخارجية

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بمشاركة 8 رماة و6 راميات

المجمع الأولمبي يجهز أخضر السهام.. تحضيرًا للمشاركات الخارجية

يواصل السعودي للسهام تدريباته الاعتيادية في المعسكر الإعدادي بمدينة الرياض بقيادة مدير الجهاز الفني بول روبرتس، ومساعده الوطني محمد مذكور.

ويخضع رماة الأخضر لمعسكر مفتوح في مجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالرياض استعدادًا للمشاركات الخارجية المقبلة (البطولة العربية ببغداد وكأس العالم بباريس والتصفيات المؤهلة لأولمبياد طوكيو)؛ حيث يستمر معسكر السهام حتى التاسع من شهر مايو المقبل بمشاركة 8 رماة: راشد السبيعي، عبد الرحمن الموسى، نواف قاري من مركز الرياض، منصور علوي، عبد الله الحارثي، صلاح الشمراني، محمد راسم من مركز جدة، وسلطان قشاش من مركز الباحة. فيما تشارك في المعسكر ست راميات: مشاعل العتيبي، شادن المرشود، هيفاء الخنيزان، سارة بن سلوم، عفاف السبيعي، لولوة الدامر.

المجمع الأولمبي يجهز أخضر السهام.. تحضيرًا للمشاركات الخارجية

المجمع الأولمبي يجهز أخضر السهام.. تحضيرًا للمشاركات الخارجية

المجمع الأولمبي يجهز أخضر السهام.. تحضيرًا للمشاركات الخارجية

المنتخب السعودي للسهام

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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