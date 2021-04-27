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وفاة أحد أشهر بائعي الشاهي في الرياض.. وتدشين وسم للترحم عليه

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وفاة أحد أشهر بائعي الشاهي في الرياض.. وتدشين وسم للترحم عليه وفاة أحد أشهر بائعي الشاهي في الرياض.. وتدشين وسم للترحم عليه
الراحل "أبو وليد" فارق الحياة بعد إصابته بفيروس "كورونا"

وفاة أحد أشهر بائعي الشاهي في الرياض.. وتدشين وسم للترحم عليه

تُوفي أحد أشهر بائعي الشاهي في الرياض، والمعروف بشاهي "أبو وليد"، بعد إصابته بفيروس "كورونا".

ودشَّن محبوه على "تويتر" وسم "#وفاة_أبو_وليد، قدَّم فيه زبائنه تعازيهم لذويه، وعُرف عن "أبو وليد" حبه للخير وسماحته وبساطته وابتسامته التي لا تفارقه.

وقالت مغردة عبر الوسم: ‏الله يرحمه ويغفرله يا رب يا الله تذكرت موقفه مع أخوي الصغير من ذوي الاحتياجات الخاصة، وقفنا عند شاهي أبو وليد نأخذ شاهي وكان جالسًا معهم، فنزل أخوي يصور معه، ورحب فيه وقام يدعي، ومن بين الأدعية قال: جعل الجنة من مثواي و مثواك قل آمين.

وقال مغرد آخر: ونعم الرجل، قلب طيب ويحب الخير، وجه سمح بشوش راعي صدقات، الله يرحمه.

وقال أحد المغردين: ‏من طيبته وحسن نيته الكل يذكره بالخير ويترحم عليه.. لي موقف معه في رمضان قبل شهرته أعطاني ماءً قبل الأذان، وقال ما أبغى غير الدعاء منك، الله يرحمه ويغفر له يا رب ويرزقه.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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