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أمانة مكة تستنفر طاقاتها لمعالجة تصريف الأمطار

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قامت بإزالة المُخلّفات حول مواقع تصريف المياه

أمانة مكة تستنفر طاقاتها لمعالجة تصريف الأمطار

استنفرت أمانة العاصمة المقدسة وبلدياتها الفرعية وإداراتها العامة جهودها وطاقاتها البشرية والفنيّة عقب الأمطار التي هطلت اليوم على العاصمة المقدسة وضواحيها.

ونفّذت الإدارة العامة للنظافة والإدارة العامة للسيول خطتها للتعامل بشكل مباشر في مواقع تجمعات مياه الأمطار ومعالجة آثارها بالشوارع والأحياء السكنية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

وتمت إزالة المُخلّفات حول مواقع تصريف المياه ورفع مُخلّفات الأشجار المتساقطة في بعض المواقع المتفرقة بالعاصمة المقدسة.

وواصلت الفرق الميدانية جهودها أثناء وبعد هطول الأمطار لإعادة الأمور إلى طبيعتها بأسرع ما يمكن خاصةً في المواقع التي تشهد ارتفاعاً في منسوب المياه الجوفية وبعض المواقع التي لا توجد بها شبكات لتصريف مياه الأمطار والسيول.

وتمّ شفط المياه عن طريق الصهاريج من الأحياء العشوائية الغير مربوطة بشبكات التصريف، وجرى تطبيق الخطّة الاستباقية وانتشرت فرق التدخل السريع والمتابعة الميدانية لمعالجة البلاغات الطارئة.

أمانة مكة تستنفر طاقاتها لمعالجة تصريف الأمطار

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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