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حساب المواطن يعلن صدور نتائج الأهلية للدورة 42

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حساب المواطن يعلن صدور نتائج الأهلية للدورة 42 حساب المواطن يعلن صدور نتائج الأهلية للدورة 42
قال البرنامج: للتحقق من الأهلية يمكن الدخول على البوابة الإلكترونية

حساب المواطن يعلن صدور نتائج الأهلية للدورة 42

أعلن برنامج حساب المواطن صدور نتائج الأهلية للدورة 42.

وقال البرنامج عبر حسابه في تويتر: صدرت نتائج الأهلية للدورة 42 (شهر مايو 2021)، وللتحقق من الأهلية يمكنك الدخول على البوابة الإلكترونية عبر الرابط التالي:
https://ca.gov.sa

وبلغ إجمالي مبلغ الدفعات منذ انطلاقة برنامج حساب المواطن حتى الدفعة الـ41 لشهر أبريل 94 مليار ريال سعودي.برنامج حساب المواطن

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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