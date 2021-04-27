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استئناف ثالث جلسات مفاوضات الاتفاق النووي الإيراني اليوم

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استئناف ثالث جلسات مفاوضات الاتفاق النووي الإيراني اليوم استئناف ثالث جلسات مفاوضات الاتفاق النووي الإيراني اليوم
تناقش العقوبات الأمريكية وامتثال طهران للالتزامات

استئناف ثالث جلسات مفاوضات الاتفاق النووي الإيراني اليوم

تستأنف اليوم (الثلاثاء) في فيينا جلسة ثالثة من المفاوضات، لمحاولة إنقاذ الاتفاق حول برنامج إيران النووي، وهي مرحلة جديدة في المناقشات يتوقع أن تكون مليئة بالتحديات.

وأفاد الاتحاد الأوروبي في بيان أوردته "فرانس 24"، أن ممثلي الدول التي لا تزال طرفًا في الاتفاقية وهي إيران والصين وروسيا وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة سيجتمعون الساعة الثالثة بعد الظهر بالتوقيت المحلي (13,00 ت غ) في فندق فخم بالعاصمة النمسوية.

من جانبه، أعرب مصدر دبلوماسي عن أمله بتحقيق نتيجة ملموسة بنهاية مايو (أيار) المقبل قبل الانتخابات الإيرانية.

وتتمحور الجلسة الثالثة حول تحديد تفاصيل العقوبات، التي يمكن أن تكون إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن مستعدة لرفعها، وكيف تنوي إيران العودة إلى التزاماتها النووية التي تحررت منها؟

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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