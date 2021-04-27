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.. السجن المشدد 10 سنوات على المتحرش بـ"طفلة المعادي"

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مصر.. السجن المشدد 10 سنوات على المتحرش بـ"طفلة المعادي" .. السجن المشدد 10 سنوات على المتحرش بـ"طفلة المعادي"

مصر.. السجن المشدد 10 سنوات على المتحرش بـ

قضت محكمة جنايات القاهرة في ، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة المتهم بالتحرش بـ"طفلة المعادي" التي تبلغ من العمر 7 سنوات، بالسجن المشدد 10 سنوات، طبقاً لصحيفة "اليوم السابع".

وكان النائب العام المصري حمادة الصاوي قد أمر بإحالة المتهم بالتحرش بطفلة تبلغ من العمر 7 سنوات، للمحاكمة الجنائية، حيث استغل حيلة لاستدراج الطفلة إلى عقار، قاصداً إبعادها عن أعين الرقباء؛ للتحرش بها.

وقام المتهم بهتك عرض الطفلة بالقوة باستطالته إلى مَواطن العفة من جسدها.

النيابة العامة المصرية أقامت الدليل على المتهم بشهادة أربعة شهود، وأقوال الطفلة المجني عليها، وما ثبت من إجراء المقارنة الفنية والمضاهاة بين صورة المتهم ومثيلتها المنسوبة إليه الظاهرة بمقطع تصوير الواقعة، وما تبين من التصوير، وتعرّف شاهدتين والطفلة المجني عليها على المتهم.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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