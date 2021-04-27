أخبار عاجلة

مفتي هونج كونج يهنئ خادم الحرمين وولي العهد بعيد الفطر -
ارتفاع عدد ضحايا الغارات على غزة إلى 72 قتيلاً وجهود مصرية لوقف الاعتداءات -
من بينها بطاقات تخفيض على تذاكر الطيران.. تعرّف على المزايا الممنوحة للمتبرعين بالأعضاء -
ملاهى البسطاء .. فرحة الأطفال فى أول أيام عيد الفطر -
لعل الحدث يلفت الأنظار إليهن! -
ارتفاع عدد ضحايا الغارات على غزة إلى 72 قتيلاً وجهود مصرية لوقف الاعتداءات -
من بينها بطاقات تخفيض على تذاكر الطيران.. تعرّف على المزايا الممنوحة للمتبرعين بالأعضاء -
"بوجبا" مهنئًا المسلمين عبر إنستغرام: عيد مبارك -
منظر يأسر القلوب.. مصلى فيفاء المعلق يتصدر المشهد أول أيام العيد "صور" -
فرحة العيد بحائل.. عادات اجتماعية وموروث يحافظ عليه الأجيال -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"الصحة" تؤكد على أهمية لبس الكمامة والتباعد الاجتماعي للحد من انتشار كورونا

Print
"الصحة" تؤكد على أهمية لبس الكمامة والتباعد الاجتماعي للحد من انتشار كورونا "الصحة" تؤكد على أهمية لبس الكمامة والتباعد الاجتماعي للحد من انتشار كورونا
إجمالي عدد الوفيات في المملكة وصل إلى 6922

أكدت الصحة أهمية لبس الكمامة وترك مسافة والتباعد الاجتماعي للحد من انتشار ، مهيبةً بالجميع ضرورة التقيد بالتدابير الوقائية ‬للحفاظ على صحة وسلامة كافة أفراد المجتمع.
وفي نفس السياق أعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية، تضمنت تسجيل (1045) حالة مؤكدة وتعافي (983) حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة (9710) حالات، منها (1277) حالة حرجة.
وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (414219) حالة، وبلغ عدد حالات التعافي (397587) حالة .
وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل عدد(9)حالات، حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (6922) حالة، يرحمهم الله جميعاً
كما تم إجراء (64782) فحصًا مخبريًا.
ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"آل شملان": المؤتمر الصحفي لمستجدات فيروس كورونا منجز وطني ودليل شفافية

"آل شملان": المؤتمر الصحفي لمستجدات فيروس كورونا منجز وطني ودليل شفافية

"آل شملان": المؤتمر الصحفي لمستجدات فيروس كورونا منجز وطني ودليل شفافية

"آل شملان": المؤتمر الصحفي لمستجدات فيروس كورونا منجز وطني ودليل شفافية

المملكة المتحدة تسجّل 2,284 إصابة جديدة بفيروس كورونا

المملكة المتحدة تسجّل 2,284 إصابة جديدة بفيروس كورونا

المملكة المتحدة تسجّل 2,284 إصابة جديدة بفيروس كورونا

المملكة المتحدة تسجّل 2,284 إصابة جديدة بفيروس كورونا