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أمطار مكة الغزيرة ترفع منسوب المياه وتأخر التصريف يغرق الشوارع

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تسبب في عرقلة حالة المرور وغرق بعض السيارات

أمطار مكة الغزيرة ترفع منسوب المياه وتأخر التصريف يغرق الشوارع

تداول مغردون فيديوهات توثق الأمطار الغزيرة التي تهاطلت في مكة المكرمة مساء اليوم الثلاثاء.

وشهدت مكة المكرمة مساء اليوم أمطارًا غزيرة وارتفاعًا في كميات الهطولات وأدت الأمطار الغزيرة إلى ارتفاع في منسوب مياه الأمطار، مما أدى إلى تأخر تصريف المياه بمواقع التجمع.

وتظهر الفيديوهات الملتقطة وتداولت في مواقع التواصل الاجتماعي في أحياء وسط العاصمة المقدسة كحي العتيبية والمعابدة إلى أن ارتفاع المياه قد وصل إلى نوافذ السيارات، مما تسبب في عرقلة حالة المرور، وغرق بعض السيارات.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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