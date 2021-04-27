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مؤشر "الأسهم " يغلق مرتفعاً عند 10267 نقطة

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مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعاً عند 10267 نقطة مؤشر "الأسهم " يغلق مرتفعاً عند 10267 نقطة
بتداولات بلغت 8 مليارات ريال لأكثر من 359 مليون سهم

مؤشر

أغلق مؤشر الأسهم الرئيسة، اليوم، مرتفعاً 36.11 نقطة ليقفل عند مستوى 10267.17 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 8 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 359 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 332 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 120 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 65 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات دار الأركان، وعناية، وسيرا، وسليمان الحبيب، و ريدان الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات وصادرات، ومعادن، وميدغلف للتأمين، وسويكورب وابل ريت، والبحري فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 5.17% و 3.25%.

وكانت أسهم شركات دار الأركان، والإنماء، وكيان السعودية، وإعمار، وسيرا هي الأكثر نشاطًا بالكمية، كما كانت أسهم شركات دار الأركان، والإنماء، والراجحي، والأهلي، ونادك هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، منخفضاً 46.54 نقطة ليقفل عند مستوى 24701.66 نقطة، وبتداولات بلغت 10 ملايين ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 185 ألف سهم تقاسمتها 671 صفقة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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