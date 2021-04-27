"سقيا" تنوه بدعم القيادة ورجال الأعمال والمحسنين لمسيرتها خلال جائحة كورونا

★ ★ ★ ★ ★

مجلس إدارة الجمعية يعقد اجتماع الثالث عشر عن بعد

‬ نوّه رئيس مجلس إدارة جمعية سقيا الخيرية بمنطقة مكة المكرمة عايض بن عبدالله بن درهم ما تقدمه حكومة المملكة في دعم أوجه العمل الخيري وتعظيم أثره على المانح والمحتاج، مشيداً بما قدمته وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من جهود في تشجيع العمل الخيري النوعي.

جاء ذلك خلال رئاسته "عن بعد" مجلس إدارة جمعية سقيا الماء بمنطقة مكة المكرمة الثالث عشر غير العادي، بحضور أعضاء المجلس، حيث أشار "ابن درهم" إلى أن الدعم والرعاية التي تتلقاها جمعية سقيا تعد أمراً مشجعاً ومحفزاً لمواصلة مسيرة عطائها التي بدأت منذ عامين، منوهاً بدعم رجال الخير والمحسنين لأنشطة الجمعية المتخصصة في سقيا الماء للفئات المستهدفة، وتوعية المجتمع بالترشيد في استهلاكه، وصيانة ومتابعة مواقع السقيا في نطاق خدمات الجمعية.

كما نوّه "ابن درهم" بجهود منسوبي الجمعية ومتطوعيها خلال الفترة القليلة الماضية، ورغم جائحة كورونا التي واكبت نشأة الجمعية، إلا أن الحراك الذي تميزت به الجمعية جعلها تتواجد لتنفيذ العديد من البرامج الخيرية في شهر رمضان المبارك حيث تواصل توزيع وجبات افطار الصائم للقادمين والعاملين في مطار الملك عبدالعزيز، وكذلك مواقف ضيوف الرحمن بإشراف لجنة السقاية والرفادة بإمارة منطقة مكة المكرمة، وعدد من مراكز ذوي الإعاقة كالتأهيل الشامل بجدة.

وأكد أن الجمعية ستواصل بدعم المحسنين جهودها لتنفيذ عدة مشاريع مستقبلية تشمل: سقيا الحاج والمعتمر في المشاعر المقدسة والمساجد وشركات النقل والمنافذ الحدودية وإسكانات الحجاج والمعتمرين ونقاط التفويج والمواقيت المكانية، كما تعمل الجمعية على توفير المياه المبردة في المساجد بنطاق الجمعية، والتنسيق مع الجهات المنفذة لإفطار الصائم وتوزيع المياه الباردة من خلال متطوعي الجمعية على العمال في الشوارع، وتأمين مشارب سقيا الطيور والحيوانات صديقة البيئة، بالإضافة إلى تأمين مياه المحتاجين في الهجر والقرى النائية عبر الصهاريج.

إلى هذا، استعرض اجتماع المجلس مذكرة التعاون مع الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة؛ بهدف الاستفادة من برامجها للصيانة التطوعية الطارئة في صيانة شبكات المياه لمنازل المحتاجين، بالإضافة إلى عدد من المشاريع التي توقفت بسبب جائحة كورونا، وتعتزم الجمعية مواصلتها كالتنسيق مع الجهات والقطاعات المختصة بالمياه بغرض تنفيذ مشاريعها المنوعة في حفر الآبار وتحلية المياه وتمديد الشبكات في القرى والهجر وموارد البادية، وإقامة الفعاليات التوعوية بترشيد استهلاك المياه، وعقد الشراكات الاستراتيجية مع الجامعات ومراكز الأبحاث والشركة الوطنية للمياه لإيجاد أفضل الحلول للمحافظة على نعمة الماء واستدامتها، وإقامة مصانع تكثيف المياه وتحليتها وكذلك البرادات الذكية.

يُذكر أن جمعية سقيا الماء تعمل في نطاق محافظات منطقة مكة المكرمة، كما تستقبل المساهمة في صدقة سقيا الماء من خلال سهم الأفراد بالتبرع بمبلغ (10) ريالات، وسهم الأسرة بالتبرع بمبلغ (100) ريال، وسهم الوالدين بالتبرع بمبلغ (300) ريال، فيما تستقبل الجمعية التبرعات عبر حساباتها في:

مصرف الراجحي: SA2080000334608010500004

بنك الإنماء: SA6405000068202483398000

البنك الأهلي: SA4610000012600000448300