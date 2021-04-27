حملة بلدية للحدّ من ظاهرة بيع "السوبيا" في شوارع مكة

★ ★ ★ ★ ★

إغلاق محل تجاري غير ملتزم بالاشتراطات الاحترازية

قامت الفِرق الرقابية في بلدية الشوقية الفرعية، بحملة رقابية مكثفة على الأسواق التجارية والباعة الجائلين ضمن نطاق البلدية الإشرافي.

وأسفرت الحملة عن مصادرة وإغلاق محل تجاري غير ملتزم بالاشتراطات الاحترازية، وإتلاف 120 لتراً من مشروب السوبيا و140 كجم من الفواكه والخضراوات التي تظهر عليها علامات التلف والفساد معروضة لدى الباعة الجائلين لبيعها.

من جانب آخر، واصلت بلدية المعابدة الفرعية، ممثلة في قسم الأسواق التجارية حملاتها على الباعة الجائلين المخالفين ضمن نطاق البلدية، وأسفرت عن مصادرة 700 كجم من الخضراوات والفواكه.

وتم تسليم الفواكه والخضراوات بعد التأكد من صلاحيتها لجمعية حفظ النعمة وإتلاف الفاسد منها وغير الصالح للاستهلاك الآدمي، إضافة إلى إبعاد 30 مبسطاً للسوبيا والباعة الجائلين بالشوارع العامة للحدّ من ظاهرة المباسط العشوائية المخالفة.