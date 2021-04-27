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كأول جهة حكومية.. "البريد" تعتمد نقاط الدفع المرن لعملائها

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كأول جهة حكومية.. "البريد" تعتمد نقاط الدفع المرن لعملائها كأول جهة حكومية.. "البريد" تعتمد نقاط الدفع المرن لعملائها
ضمن اتفاقية ثنائية مع "ساب" لتنويع وتسهيل إجراءات الدفع الإلكتروني

كأول جهة حكومية..

أبرمت مؤسسة البريد السعودي مع البنك السعودي البريطاني "ساب" اتفاقية الدفع الإلكتروني بهدف تنويع وتسهيل إجراءات الدفع الإلكتروني لعملائها ومواكبة التغيرات التقنية، وسوف تقدم هذه الخدمة من خلال تطبيق يتم تثبيته عبر القارئ الكفي لمنسوبي البريد.

وقع الاتفاقية عن البريد السعودي المشرف العام على الشؤون المالية والقانونية والتنظيمية سالم الرحيلي، فيما وقعها من جانب البنك السعودي البريطاني "ساب" نائب العضو المنتدب لمصرفية الشركات والمصرفية المؤسسية ماجد نجم، ليكون البريد السعودي بذلك أول جهة حكومية تعتمد "نقاط الدفع المرن" لعملائها.

وتعمل هذه الخدمة بواسطة تطبيق يتم تثبيته على القارئ الكفي دون الحاجة إلى حمل جهاز مدى للدفع الإلكتروني، ما يتيح لعملاء البريد السعودي سرعة مراجعة بيانات عملية الدفع الإلكترونية وسهولة الإجراءات.

وتعد هذه الخدمة إحدى المبادرات الاستراتيجية للبريد السعودي لكونها طريقة إلكترونية آمنة تهدف إلى التسهيل على العملاء، والتقليل من التعاملات النقدية، كما تمتاز بوجود خيارات دفع متعددة للعميل، ومن ذلك الدفع عند الاستلام.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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