مركز بلاغات العنف الأسري يباشر فتاة عنّفها والدها في تبوك

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بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص لاستكمال الإجراءات

أكّد مركز بلاغات العنف الأسري، أنه باشر حالة فتاة تعرضت للعنف من قبل والدها.

وقال المركز عبر حسابه في تويتر: ‏‏إشارة إلى ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول فتاة تعرضت للعنف من قبل والدها، نود التوضيح بأنه تمت مباشرة الحالة من قبل فريق وحدة الحماية الأسرية في تبوك.

وأضاف: يتم التنسيق مع الجهات ذات الاختصاص لاستكمال الإجراءات حسب الأنظمة.

يذكر أن مركز بلاغات العنف الأسري يستقبل حالات العنف الجسدي، النفسي، الجنسي، اللفظي، الإهمال، كما يقدم الاستشارات للمتصلين عبر الرقم المجاني 1919 .