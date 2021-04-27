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كرواتيا تفتح أبوابها للسعوديين والمقيمين بالمملكة وفق هذه الشروط

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رفعت القيود على السياحة تدريجيًا

كرواتيا تفتح أبوابها للسعوديين والمقيمين بالمملكة وفق هذه الشروط

كشف مكتب التأشيرات الأوروبي عبر موقعه على منصة تويتر عن بدء استقبال طلبات الحصول على تأشيرة سياحة لكرواتيا في المملكة العربية مع اتخاذ إجراءات صارمة للصحة والسلامة.

وكانت الكرواتية قد أعلنت عن استقبال القادمين من الولايات المتحدة الأمريكية والعديد من دول العالم، سواء بغرض السياحة أو العمل مع إلغاء الحجر الصحي الإلزامي وبشرط تقديم شهادة خلو من كورونا تم إجراؤها خلال 48 ساعة من الوصول أو شهادة التطعيم باللقاح المعتمد من الهيئة الأوروبية، وأما بدون الاختبار السلبي سيطلب من الزوار عزل أنفسهم لمدة 14 يومًا داخل الدولة.

يذكر أن السياحة في كرواتيا كانت تمر بحالة انتعاش مستمرة خلال السنوات الأخيرة، حيث استقبلت الدولة 21 مليون سائح في عام 2019، ولكن بعد تفشي المستجد عالميًا اضطرت إلى إغلاق حدودها.

ومؤخرًا بدأت كرواتيا في رفع قيود الإغلاق تدريجيًا، حيث أعيد فتح المطاعم والفنادق والمتنزهات والوجهات السياحية، مع إلزام السياح والسكان المحليين على ارتداء الكمامات والحفاظ على مسافة تباعد اجتماعي 1.5 متر خلال التواجد في الأماكن العامة.

وتعتبر الوجهات الأكثر جذبًا للسياح في كرواتيا هي إستريا، بريمورسكو-جورانسكا، وزادار، تليها مقاطعة سبليت دالماتيا، مقاطعة شيبينيك-كنين، ومقاطعة دوبروفنيك-نيريتفا.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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