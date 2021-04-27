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اليوم الموعد مع القرعة..تعرف على نظام مسابقة كأس العرب

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اليوم الموعد مع القرعة..تعرف على نظام مسابقة كأس العرب اليوم الموعد مع القرعة..تعرف على نظام مسابقة كأس العرب

نظرا إلى وجوده في المرتبة الأولى، على مستوى المنتخبات العربية حسب التصنيف الذي ينشره شهريا الاتحاد الدولي لكرة القدم، فإن الوطني سيكون على رأس إحدى المجموعات خلال كأس العرب التي ستقام خلال شهر ديسمبر القادم.
وسيقع توزيع المنتخبات التي ستشارك في النهائيات على أربع مجموعات، سيكون المنتخب الوطني على رأس مجموعة وكذلك الجزائر والمغرب بحكم أفضليتهم في الترتيب عن بقية المنتخبات، بينما سيكون المنتخب القطري على رأس إحدى المجموعات كمستضيف للمسابقة.


أمّا المستوى الثاني من المنتخبات، فيضم الرباعي الذي يحتل بقية المراكز ويضمّ كل من والمملكة العربية والعراق والإمارات العربية. وسيتم لاحقا تحديد بقية المنتخبات في المستوين الثالث والرابع، عقب إقامة مباريات التصفيات التي ستمكن من معرفة آخر سبعة منتخبات ستشارك في النهائيات إلى جانب منتخب سوريا الذي سيكون في المستوى الثالث.


بـــرنامج المباريـــات التأهيلية 


المباريات التأهلية 1  : عمان – الصــومال 
المباريات التأهلية 2  : جيبوتي – لبنـــان 
المباريات التأهلية 3  : الأردن – جنــوب السودان 
المباريات التأهلية 4  : البحرين – الكــويت 
المباريات التأهلية 5  : مــوريتانيا – اليمــن 
المباريات التأهلية 6  : فلسطين – جزر القمــر 
المباريات التأهلية 7  : ليبيا – الســودان

يذكر أن عملية القرعة ستجرى اليوم الثلاثاء بداية من الساعة 19:00 توقيت تونس.


ويقضي نظام المسابقة بتأهل صاحبي المرتبة الأولى و الثانية إلى الأدوار ربع النهائية ثم الدور نصف النهــائي قبل إدراك الدور النهائي .

كوورة

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